Liebe, Las Vegas, Lüge: Die Ehe von Verona Pooth und Dieter

Ein gewöhnlicher Hamburger Discothekenabend Mitte der 90er veränderte Verona Pooths (57), damals Feldbusch, Leben grundlegend. Die 27-jährige Bolivianerin, die 1993 zur Miss Germany gekürt worden war, traf dort auf Dieter Bohlen (72). Verona war zunächst alles andere als begeistert: "Weder mochte ich seine Musik, noch seinen Style", schrieb sie später in ihrer Autobiografie "Nimm Dir alles, gib viel! Das Verona-Prinzip". Dennoch kamen sich die beiden bei nächtlichen Treffen vor dem Hamburger "Elysée"-Hotel schrittweise näher. "Wir flogen unberührt unserer Ehe entgegen. Dieter, der größte Geizhals der Welt, kaufte einen teuren Ring für eine Frau, die er noch nicht mal geküsst hatte. Ich merkte, dass mich dieser Mann über alles liebte." Am 13. Mai 1996 heirateten die beiden in Las Vegas – nach kaum sechs Monaten Bekanntschaft, ohne Ehevertrag!

Zurück in Deutschland zerplatzte die Illusion rasch. Dieter ließ seine Ex-Freundin Nadja Abd el Farrag (†60) aus der gemeinsamen Villa räumen – doch die Atmosphäre blieb frostig. Verona fühlte sich in dem Haus von Anfang an fremd und beschrieb ihren Mann als zunehmend verschlossen: "Er war der Gefangene seines Ehrgeizes." Statt gemeinsamer Zukunftspläne folgte ein eigenes Apartment für Verona in Hamburg – Distanz als Dauerzustand. Das Ende kam abrupt: Sie erwischte Bohlen mit Naddel, reichte sofort die Scheidung ein. Beim Abholen ihrer Habseligkeiten eskalierte der Streit derart, dass Verona mit einem gerissenen Trommelfell ins Krankenhaus eingeliefert wurde und dort vier Tage verbrachte. "Ich werde seinen Blick nie vergessen, wie ein Hund, der auf den Teppich gemacht hat, zog er den Schwanz ein, rannte winselnd ins Badezimmer, nahm ein Handtuch, warf es mir zu und verschwand", schreibt Verona.

Der Gang zum Scheidungsrichter am 27. Mai 1997 brachte Verona laut Dieter eine Abfindung von 500.000 D-Mark ein. Doch der eigentliche Gewinn war ein anderer: Verona hatte sich in kürzester Zeit vom unbekannten Model zur meistdiskutierten Frau Deutschlands verwandelt. Diesen Aufmerksamkeitsbonus setzte sie konsequent um – mit der Erotikshow "Peep!", einer eigenen Late-Night-Sendung und Werbeauftritten, die Kultstatus erlangten. "Da werden Sie geholfen" und das schlichte "Blubb" wurden zu geflügelten Worten einer ganzen Generation. Seit über 20 Jahren ist Verona mit Franjo Pooth (56) verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Söhne, Diego (22) und Rocco (14). Letzterer sorgte kürzlich für Schlagzeilen, als der Teenager allein in Dubai festsaß und seine Mutter um ihn bangte.

Collage: Getty Images, Imago Collage: Verona Pooth und Dieter Bohlen

Verona Feldbusch (heutige Pooth) und Dieter Bohlen in den 90er-Jahren

Getty Images Verona und Franjo Pooth, Juni 2023