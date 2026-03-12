Morgige Hochzeit: Sebastian Klaus und Jenny verraten Details

Sebastian Klaus (38) sagt dem Singleleben endgültig Lebewohl. Der Realitystar heiratet am Freitag, dem 13. März, seine Verlobte Jenny in Hamburg. Die standesamtliche Trauung findet zwischen 13 und 14 Uhr statt und markiert damit den nächsten großen Schritt in der Beziehung der beiden. Neun Monate nach dem romantischen Heiratsantrag am malerischen Comer See im Juni geben sich die Turteltauben nun offiziell das Jawort. "Ich bin jetzt schon total nervös und freue mich so sehr", verriet Jenny gegenüber RTL. Auch Sebastian zeigt sich im Interview begeistert: "Es ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergangen ist. Das wird ein wunderschöner Tag." Etwa 20 Gäste aus dem engsten Familien- und Freundeskreis werden das Paar an diesem besonderen Tag begleiten.

Für seine große Liebe geht Sebastian sogar einen ungewöhnlichen Schritt: Er nimmt den Nachnamen seiner Braut an und wird künftig Koepper statt Klaus heißen. "Natürlich haben wir auch darüber gesprochen und für uns war sofort klar, dass Sebastian meinen Namen annimmt und wir dann zukünftig Koepper heißen werden", erklärte Jenny die Entscheidung. Dabei denken die beiden bereits an die Zukunft und wollten ihrem späteren Nachwuchs mögliche Probleme in der Schule wegen des Nachnamens ersparen. Die standesamtliche Hochzeit ist jedoch erst der Auftakt der Feierlichkeiten. Im Juni planen Sebastian und Jenny eine große Hochzeitsparty auf einer Burg nahe Barcelona. Mit dabei sein werden dann auch Sebastians Bachelor-Kollege Dennis Gries und dessen Freundin Katja.

Jenny versetzte ihre Community vor wenigen Monaten in Schrecken: Ihr Verlobungsring war im Schnee verloren gegangen. Die Influencerin schrieb damals auf Instagram: "Ich habe meinen Verlobungsring im Schnee verloren." Sebastian zögerte nicht lang und eilte ihr sofort zu Hilfe. Sogar ein Passant griff mit ein, doch zunächst blieb der Ring unauffindbar. Erst als ein Schneefahrzeugfahrer die Stelle von der weißen Pracht befreite, tauchte das Schmuckstück wie durch ein Wunder wieder auf. "Ich war einfach nur so glücklich! Es musste irgendwann, irgendwas mit diesem Ring passieren, aber ich bin so froh, dass es gut ausgegangen ist", berichtete Jenny ihrer Community überglücklich.

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus und Jenny, Januar 2025

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus und seine Jenny, Dezember 2024

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus und seine Jenny, August 2024