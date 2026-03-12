"Bares für Rares"-Verkauf scheitert an schlechtem Geruch

Bei Bares für Rares sorgt nun ein ganz besonderes Stück für einen überraschenden Keller-Schock: Die beiden Hebammen Inka und Annette reisen für die Trödelshow mit einem alten Wiesbadener Hebammenkoffer zu Horst Lichter (64) ins Pulheimer Walzwerk. Der reich bestückte Arztkoffer stammt von der Traditionsfirma Gottlob Kurz und ist randvoll mit historischem Geburtszubehör. Doch kaum öffnet sich der Deckel im Studio, wird klar, dass der Schatz ein unliebsames Geheimnis mitbringt: Im Inneren riecht alles streng nach feuchtem Keller – ein Detail, das die Expertise von Detlev Kümmel komplett kippt.

Eigentlich könnte der Hebammenkoffer eine kleine medizinische Zeitkapsel sein: Inka hatte das gute Stück einst den Erben einer Hebamme abgekauft, die damit jahrzehntelang gearbeitet haben soll. Im Inneren liegen noch immer Nabelklemmen und die wichtige Nabelschere, außerdem ein Hörrohr, Schläuche, Desinfektionsalkohol und sogar originalverpackte Medikamente. Ein besonderes Highlight ist die integrierte Babywaage, ein Patent der Firma Kurz, das erst in den 1950er-Jahren hinzukam und den Koffer in die Zeit zwischen 1930 und 1950 einordnet. Trotzdem dämpft Detlev die Euphorie: Wegen des hartnäckigen Kellergeruchs, der kaum zu entfernen sei, taxiert der Experte den Wert nur auf 200 bis 300 Euro – deutlich unter den 500 Euro, die sich die Verkäuferinnen erträumt hatten.

Im Händlerraum wird es dann noch einmal spannend – und am Ende bitter für die beiden Hebammen. Daniel Meyer (52) eröffnet die Runde mit mageren 100 Euro, obwohl sich die Händler einig sind, dass der Koffer ein ungewöhnliches und historisch reizvolles Objekt ist. Doch je länger der Deckel offensteht, desto präsenter wird der unangenehme Mief, und niemand will für den muffigen Schatz tiefer in die Tasche greifen. Anaisio Ghiouas legt schließlich das höchste Gebot mit 150 Euro auf den Tisch, doch davon fühlen sich Inka und Annette weit entfernt von ihrer Wunschsumme. Nach kurzen Verhandlungen und einigen charmanten Versuchen der Händler, sie doch noch umzustimmen, entscheiden sich die beiden, den alten Hebammenkoffer wieder mitzunehmen – und verlassen das Studio mit viel Geschichte, aber ohne bare Münze in der Tasche. Damit zeigt sich wieder einmal, dass es bei "Bares für Rares" nicht immer so läuft, wie erhofft.

Anzeige Anzeige

ZDF / Sascha Baumann Horst Lichter, Moderator von "Bares für Rares"

Anzeige Anzeige

ZDF / Frank W. Hempel Dr. Friederike Werner, Dr. Bianca Berding, Horst Lichter, Wendela Horz, Detlev Kümmel

Anzeige Anzeige

ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

Anzeige