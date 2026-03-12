Heidi Klum wollte immer nur ein Vorbild für ihre Kinder sein

Heidi Klum (52) hat in einem Interview mit dem Magazin Glamour offen über ihre Rolle als Mutter gesprochen und erklärt, was ihr bei der Erziehung ihrer vier Kinder besonders am Herzen liegt. "Am schönsten ist es, wenn die Kinder eine eigene innere Stärke haben – nicht nur, weil sie ein Umfeld haben, sondern weil sie es selbst gelernt haben", verrät das Model. Ihre Kinder hätten Selbstliebe und Selbstvertrauen entwickelt, was am Ende entscheidend sei: "Zu wissen, dass man alles schaffen kann, wenn man es muss – ohne ständig auf andere angewiesen zu sein und ohne über Leichen zu gehen." Heidi betont zudem, dass sie ihren Job nie gemacht habe, um ein Vorbild für andere zu sein.

"Eigentlich wollte ich das immer nur für meine Kinder sein", beteuert sie. Das erklärt auch, warum eine bestimmte Art von Kritik sie besonders hart trifft. "Am härtesten trifft es mich, wenn Leute etwas über meine Kinder sagen", gesteht die 52-Jährige. Aus diesem Grund habe sie ihre Kinder bewusst aus der Öffentlichkeit herausgehalten, solange sie noch klein waren. Für die Moderatorin steht der Schutz ihrer Familie an oberster Stelle, und negative Kommentare über ihre Kinder gehen ihr deutlich näher als Kritik an ihrer eigenen Person oder Karriere.

Dass Heidi ihre Kinder vor dem Medienrummel schützen wollte, zeigte sich über viele Jahre hinweg. Inzwischen sind ihre Kids jedoch erwachsener geworden, und einige von ihnen treten auch in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter. So arbeitet etwa Tochter Leni (21) ebenfalls als Model und war gemeinsam mit ihrem Bruder Henry (20) und Heidi in der Dokumentation "On und Off the Catwalk" zu sehen, die Einblicke in das Leben der Familie gibt. Die Doku zeigt, wie sich das Leben der Models gestaltet und welche Jobs sie gemeinsam absolvieren.

Imago Heidi Klum bei der Pre-Grammy Gala 2026 in Beverly Hills

Joyn / Seven.One Heidi Klum, Model

Getty Images Leni Klum und Heidi Klum beim Glamour Women of the Year Award in Berlin, November 2025