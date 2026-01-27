Beziehungsunfähig? Umut Tekin reflektiert sein Liebesleben

Es sind unerwartet leise Töne im australischen Urwald: Reality-TV-Star Umut Tekin (28) öffnet im Dschungelcamp am Weiher seinem Mitcamper Stephen Dürr (51) das Herz – und bricht in Tränen aus. Auslöser ist ein Gespräch über Stephens Eheglück. Der Schauspieler erzählt, er sei seit 25 Jahren mit seiner Frau Katharina Dürr zusammen. Das bewegt Umut spürbar. In der Runde unter Männern fragt er sich hörbar erschüttert: "Da denke ich mir manchmal, ob ich das überhaupt könnte."

Im Gespräch will Umut zunächst wissen, wie alt Stephen war, als die Beziehung begann. "Katharina war 18 und ich war 27", erzählt der Schauspieler und ergänzt: "Ja, diese 25 Jahre. Das ist ja Wahnsinn. Wie die Zeit rast." Umut staunt: "Und ihr seid immer noch zusammen, crazy!" Dann kippt seine Stimme. Er beschreibt, was in Partnerschaften regelmäßig zwischen ihm und Nähe tritt: "Immer dann, wenn Streitereien sind, dann ist bei mir so: Puh! Es kommt irgendwann automatisch, dass ich anfange, mein Herz zu schützen. Ich distanziere mich emotional von meinen Beziehungen." Der Influencer ringt um Fassung, als er gesteht, dass es ihm wehtut, keine stabile Bindung halten zu können.

Hinter Umuts brüchiger Stimme steckt eine persönliche Geschichte, die Fans schon länger verfolgen konnten. Der Reality-TV-Star, der durch Kuppel- und Datingformate wie Bachelor in Paradise oder Love Island VIP bekannt wurde, nimmt im Camp immer wieder Bezug auf verpasste Chancen und unerfüllte Wünsche. In einem vorab geführten Interview mit RTL plauderte der Ex von Emma Fernlund (25) aber auch aus, dass eine potenzielle neue Partnerin in sein Leben getreten sein könnte: "Da gibt es schon jemanden. Es ist noch nicht fest, aber ich weiß auch nicht, was sich daraus entwickelt."

RTL Umut Tekin im Dschungelcamp 2026

Getty Images Katharina und Stephen Dürr bei der Bachelor-Party 2012

RTL Umut Tekin, Dschungelcamp-Teilnehmer 2026