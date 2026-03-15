Netflix-Hit "KPop Demon Hunters" geht in die zweite Runde

Der erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten bekommt eine Fortsetzung. Der Streamingdienst hat nun bestätigt, dass der Animationshit KPop Demon Hunters in die nächste Runde geht. Seit seinem Start im Juni 2025 entwickelte sich der Film laut Moviepilot innerhalb kürzester Zeit zum globalen Streaming-Phänomen und wurde bis Ende des vergangenen Jahres über 500 Millionen Mal gestreamt. Die Geschichte rund um die K-Pop-Band HUNTR/X mit Rumi, Mira und Zoey traf weltweit den Nerv des Publikums – so sehr, dass der Film sogar in ausgewählten Kinos lief.

Hinter den Kulissen bleibt alles beim Alten: Maggie Kang und Chris Appelhans übernehmen erneut Regie und Drehbuch für "KPop Demon Hunters 2". "Ich fühle mich unglaublich stolz als koreanische Filmemacherin, dass das Publikum mehr von dieser koreanischen Geschichte und mehr von diesen koreanischen Figuren möchte", erklärte Maggie laut Moviepilot. "Es gibt noch so viel mehr in dieser Welt, was wir ausbauen können, und ich freue mich darauf, es euch zu zeigen. Das ist erst der Anfang." Laut der Pressemitteilung von Netflix ist der zweite Film zudem Teil einer langfristig angelegten kreativen Partnerschaft.

Geduld ist dennoch gefragt: Einen offiziellen Starttermin gibt es zwar noch nicht, doch wie Moviepilot berichtet, ist ein Release erst für 2029 vorgesehen. Bis die Fortsetzung erscheint, dürfte also noch einige Zeit vergehen, doch die Vorfreude könnte kaum größer sein. Währenddessen läuft der erste Teil weiter auf Erfolgskurs und ist inzwischen sogar für einen Oscar nominiert. Nach den aktuellen Prognosen stehen die Chancen gut, dass "KPop Demon Hunters" die Auszeichnung als bester Animationsfilm gewinnt.

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Netflix Rumi, Zoe und Mira in "KPop Demon Hunters"

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Getty Images Cast und Crew von "KPop Demon Hunters" beim Netflix-Event Tudum, Juni 2025

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Netflix "KPop Demon Hunters"-Girlband