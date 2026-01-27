Dschungel-Preview: Dieser Prüfung muss sich Ariel stellen

Tag fünf im Dschungelcamp und die Zuschauer haben entschieden: Ariel muss erneut zur Prüfung antreten, diesmal im düsteren "Dschungelprüfungs-Bähro" tief unter der Erde. Schauplatz ist eine finstere Unterwelt voller Müll, Frösche, Schlangen und plötzlicher Wasserschauer, wie eine Preview von RTL zeigt. Ariel schreit, zittert und kämpft sich vorwärts – und erneut stellt sich die Frage aller Fragen: Holt sie endlich Sterne oder bricht sie wieder ab? Wie ihr Weg durch die Finsternis verläuft, zeigt RTL heute um 20:15 Uhr.

In den bisherigen Prüfungen konnte Ariel nicht unbedingt mit Leistung glänzen. Schon in der allerersten Prüfung – der Essensprüfung "Die Unfair-Räter" – konnte sie als eine von zwei Kandidatinnen ihr Menü nicht verputzen. Daraufhin wurde sie immer wieder in die Prüfung gewählt. Dort gab es viel Gekreische, doch Sterne blieben bislang aus. Gestern Abend kam es zum Eklat, als sie die Prüfung an der Seite von Gil Ofarim (43) und Eva Benetatou (33) aus moralischen Gründen konsequent ablehnte.

Ihr mangelnder Einsatz in den Prüfungen ist nicht das einzige Thema, das Ariel im diesjährigen Dschungelcamp anhaftet. Vor wenigen Tagen verriet Leyla Heiter (29) auf Instagram, dass zwei Camper wohl eine inszenierte Liebesgeschichte planen – nach dem Vorbild von Leyla und ihrem Ehemann Mike Heiter (33) im Jahr 2024. Schnell stellte sich heraus, dass es sich wohl um Ariel und Umut Tekin (28) handeln soll. Doch Ariel dementiert das Gerücht vehement.

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026

RTL Ariel, Eva Benetatou und Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

RTL Umut Tekin, Dschungelcamp-Teilnehmer 2026