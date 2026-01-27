10 Kilo weniger: So hat Moderator Jan Köppen abgenommen

Moderator Jan Köppen (42) hat zum Start des aktuellen Dschungelcamps nicht nur mit seinem auffälligen Bart hingeschaut, sondern auch mit einer deutlich schlankeren Silhouette überrascht. In einer ausführlichen Instagram-Story plauderte Jan jetzt auf Nachfragen seiner Follower aus, wie er es geschafft hat, knapp zehn Kilo zu verlieren. Dort erklärt der TV-Star, dass vor allem eine veränderte Ernährung und ein genauer Blick auf die Kalorien den Unterschied gemacht hätten. Der Moderator betont, dass er sich durch die Umstellung heute wohler in seinem Körper fühlt und diesen neuen Lebensrhythmus unbedingt beibehalten möchte.

Gegenüber seinen Fans beschreibt Jan, dass sein Abnehmerfolg vor allem auf einfache Routinen setzt, die er konsequent durchzieht. Er sei beim Essen "ein richtig stupider Typ", wie er es nennt: Wenn ihm etwas schmeckt, dann könne er es jeden Tag essen. So startet er morgens oft mit einem Becher Skyr, dazu frische Früchte, Haferflocken und je nach Lust ein bisschen Geschmacksaroma, damit es mal nach Schokolade oder Vanille schmeckt. Wichtig sei ihm, auf die Menge und den Kaloriengehalt zu achten, ohne dabei in etwas Ungesundes abzurutschen. Natürlich habe er sich auch regelmäßig auf die Waage gestellt, doch am Ende gehe es ihm vor allem um das eigene Wohlbefinden vor dem Spiegel. Neben der Ernährung spielt für ihn auch wieder mehr Bewegung eine Rolle, denn er komme schließlich "vom Sport" und habe sogar ein Sportabitur gemacht.

Jan blickt in seiner Story offen darauf zurück, dass er Phasen gehabt habe, in denen er sich nicht so richtig wohlgefühlt oder keinen guten Rhythmus gefunden habe. Umso wichtiger ist ihm jetzt das Gefühl, seinen Alltag wieder so strukturiert zu haben, dass sich alles gesünder und stimmiger anfühlt. Dazu passt, dass der Moderator derzeit auch beruflich stark im Fokus steht: Sein markanter Look beim Dschungelcamp löste zuletzt eine rege Diskussion in den sozialen Medien aus, in der viele Nutzer über seinen Bart und seine Ausstrahlung schrieben. Während die Show für jede Menge Busch-Drama sorgt, zeigt Jan abseits der Kameras, wie sehr ihm ein stabiler Lebensstil mit einfachen Routinen, Sport und einem guten Körpergefühl im Privatleben bedeutet.

Instagram / jankoeppen Jan Köppen, Moderator

RTL Sonja Zietlow und Jan Köppen beim Dschungelcamp-Star, Januar 2026

RTL / Pascal Bünning Dschungelcamp-Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow