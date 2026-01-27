Kirsten Dunst verteidigt Jesse Plemons gegen Oscar-Snub

In Hollywood spricht man bei der Nichtberücksichtigung von Stars bei der Nominierung vom "Oscar Snub". Das ist auch der Grund, warum Kirsten Dunst (43) ihrem Ärger Luft macht: Die Schauspielerin hat öffentlich die fehlende Oscar-Nominierung ihres Mannes Jesse Plemons (37) für "Bugonia" angeprangert. Während der Film selbst um den Oscar für den besten Film konkurriert und auch Hauptdarstellerin Emma Stone (37) eine Nominierung erhielt, taucht Jesse in der Kategorie bester Hauptdarsteller nicht auf – sehr zum Unverständnis seiner Frau. Kirsten teilte auf Instagram eine scharf formulierte Story von Jesses Kollegen Stavros Halkias, der in "Bugonia" eine Nebenrolle spielt.

In der von Kirsten reposteten Story blickt Stavros mit ernster Miene in die Kamera. Daneben ist die Grafik einer Waffe zu sehen, verbunden mit dem Satz: "Ich zu jedem, der Jesse Plemons nicht als besten Darsteller nominiert hat." Zusätzlich verbreitete die Schauspielerin einen Clip aus dem "Bluff Council Podcast", in dem Moderator Ev Durán die Leistung von Jesse auf ein Niveau mit Leinwandlegenden stellt und die Aufmerksamkeit für Timothée Chalamet (30) spöttisch kritisiert. Jesse wurde bei den Golden Globes zuvor als bester Hauptdarsteller bedacht – wenn auch ohne Sieg. Bei den Oscars setzten sich in der Kategorie schließlich unter anderem Leonardo DiCaprio (51) und Timothée durch.

Kirsten lernte ihren Ehemann 2014 am "Fargo"-Set kennen und ist seit 2022 mit ihm verheiratet. Das Paar gilt als verschworene Einheit: Wenn Kirsten über rote Teppiche schreitet, steht sie nicht selten sichtbar an Jesses Seite, richtet Details am Outfit zurecht oder teilt kleine Gesten, die Nähe zeigen. Kirstens entschlossener Online-Support passt zu diesem Bild des Paares.

Getty Images Kirsten Dunst und Jesse Plemons bei den Oscars 2024

Instagram / kirstendunst Kirsten Dunst verteidigt ihren Mann, Januar 2026

Getty Images Kirsten Dunst und Jesse Plemons beim Filmfestival in Cannes 2024