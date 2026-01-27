Inmitten des Dramas: Brooklyn und Nicola adoptieren Welpen

Mitten im Familienwirbel schenken Nicola Peltz-Beckham (31) und Brooklyn Peltz-Beckham (26) einem Vierbeiner ein neues Zuhause – und lassen ihre Fans daran teilhaben. Die Schauspielerin und der angehende Koch teilten am Wochenende in Los Angeles ein Video auf Instagram, in dem sie die gerettete Hündin Tami vorstellen. Die Fellnase kam über Nicolas Hilfsorganisation Yogi's House zu ihnen, gemeinsam mit ihrer Schwester, für die noch ein Platz gesucht wird. Auslöser für die neue Aufmerksamkeit: Brooklyn hatte erst vor wenigen Tagen öffentlich gemacht, dass Mutter Victoria (51) eine Bitte um Unterstützung für ihren Hunde-Fundraiser abgelehnt habe. Jetzt zeigt das Paar, mit wem es seine Zeit verbringt – und wofür sein Herz schlägt.

In dem Clip schwärmt Nicola von Tami und erklärt, dass Yogi's House Hunde aus überfüllten Tierheimen in Sicherheit bringt. "Wir haben dieses wunderschöne Mädchen und ihre Schwester heute gerettet, wenn ihr interessiert seid, sie zu eurer Tochter zu machen!", schrieb sie auf Instagram. Bereits während der verheerenden Waldbrände rund um Los Angeles im Januar 2025 hatten die Tierschützer Spenden gesammelt: Über eine GoFundMe-Aktion kamen laut dem Paar 59.444 Dollar (50.638 Euro) zusammen, um Tiere aus den betroffenen Gebieten zu retten und in Pflegestellen zu bringen. Nach seinem scharfen Statement zur prekären Streitlage im Hause Beckham legte Brooklyn sehr harmonische Bilder aus dem Alltag mit seiner viel diskutierten Frau nach. Darunter waren Schnappschüsse mit dem schneeweißen Familienhund Lamb sowie ein TikTok vom gemeinsamen Wochenende im Pendry Hotel in West Hollywood. Dort stellten Marken parallel Sachspenden für Betroffene bereit.

Die Rettungsaktion wird dennoch vom brodelnden Familienkonflikt überschattet: Brooklyn hatte laut Daily Mail behauptet, Victoria habe die Unterstützung für den Hunde-Fundraiser verweigert, obwohl man "nie zuvor um etwas gebeten" habe. Während er als Konsequenz also einem weiteren Familienevent fernblieb, versammelten sich David Beckham (50), Romeo (23), Cruz (20) und Harper (14) in Paris, als Victoria für ihre kulturellen Verdienste ausgezeichnet wurde und ihren Kindern auf der Bühne dankte. Dass Brooklyn dem Event fernblieb, verwundert kaum – zu frisch sind die Wellen, die sein aufsehenerregendes, sechsseitiges Instagram-Statement geschlagen hat. Darin rechnete der 26-Jährige kompromisslos mit der "Marke Beckham" ab und stellte seine berühmte Familie öffentlich infrage.

Getty Images / Pascal Le Segretain Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Juli 2025