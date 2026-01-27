Giuliano Hediger erhebt schwere Vorwürfe gegen Ex Ariel

Während Reality-TV-Star Ariel im Dschungelcamp um die Krone kämpft, packt ihr Ex Giuliano nun über den erbitterten Sorgerechtsstreit hinter den Kulissen aus. In einem Interview mit RTL bestätigt er: "Ja, das stimmt", er hat Ariel verboten, die gemeinsame Tochter für die Dreharbeiten des Reality-Formats mit nach Australien zu nehmen. Seinen Schilderungen zufolge hatte er aber gute Gründe dafür: "Erstens haben wir das gemeinsame Sorgerecht und sie muss mich darüber informieren, wo die Kleine hingeht, vor allem, wenn es so eine lange Reise ist", erklärt Giuliano. Doch ein anderer Grund sei für ihn noch viel schwerwiegender: Der Reality-TV-Star habe seit Monaten keinen Kontakt mehr zu seiner Tochter gehabt, was er sehr bedauert. Eine Reise nach Australien hätte diese Trennung nur weiter in die Länge gezogen "und das wollte ich halt nicht", stellt Giuliano klar.

Giuliano erhebt schwere Anschuldigungen gegen die Dschungelcamperin: Obwohl ihm rechtlich jedes zweite Wochenende mit der Kleinen zustehen würde, verbiete Ariel ihm den Kontakt zu seiner Tochter. Für Giuliano ist klar: Hier wird ihm sein Recht als Vater verwehrt. Ariel bestreitet nicht, dass sich Vater und Tochter seit Monaten nicht gesehen haben. Doch auch sie handelt ihrer Darstellung nach nicht aus bösem Willen, sondern aus dem Wunsch heraus, ihre Tochter zu schützen: "Sie braucht eine Struktur. Sie braucht ihre Bezugsperson", sagt sie dem Sender. Auf Giuliano sei im Alltag kein Verlass: Treffen würden verschoben, etwa wenn er mit Freund und Prominent getrennt-Buddy Jannik Kontalis (29) unterwegs sei.

Die Spannungen zwischen Giuliano und Ariel sind nicht neu. Bereits vor wenigen Wochen hat Ariel auf Nachfrage ihrer Fans erklärt, dass sie ihre Tochter während ihrer Australienreise bei ihrer Mutter gelassen hat. Für eine Begleitung wäre das Einverständnis von Giuliano nötig gewesen. Ariel hatte damals angedeutet, dass sie nahezu rund um die Uhr allein für die Tochter verantwortlich sei, dennoch bei Entscheidungen dieser Art gemeinsame Zustimmung erfordere. Diese familiäre Auseinandersetzung wirft ein Schlaglicht auf die Herausforderungen, die getrennte Eltern im Alltag bewältigen müssen, besonders wenn beide ein öffentliches Leben führen.

Instagram / _ariel__61 Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel im Jahr 2024

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Hediger und seine Tochter Ileyna, September 2025

Instagram / lostbvtterflyy Jannik Kontalis und Giuliano Lorenzo Hediger, August 2025