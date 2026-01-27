Ariel und Umuts Fake-Story: Das sagen die Dschungelbegleiter

Im Dschungelcamp kocht die Stimmung hoch: Die Reality-TV-Stars Ariel und Umut Tekin (28) geraten vor laufenden Kameras aneinander, weil beide einander vorwerfen, vor dem Einzug eine inszenierte Lovestory abgesprochen zu haben. Während die Camper weiter um Sterne kämpfen, schwappt der Streit raus zu ihren Begleitern, die nun ihrerseits Position beziehen. Umut bekommt Rückendeckung von seinem Bruder Ercan Tekin, der gegenüber RTL betont: "Ich teile mit Umut sehr viel. Und er hat mir tatsächlich schon vor Bekanntgabe der Teilnehmer mitgeteilt, dass sich Ariel bei ihm gemeldet hat und dass sie wohl eine Lovestory will. Das kann ich tatsächlich bestätigen."

Ercan behauptet zugleich, er habe seinem Bruder geraten, sich nicht zu verstellen: "Er soll einfach Umut sein, authentisch sein und keine Lovestorys oder sonst irgendwas spielen." Ariels Tante Özlem widerspricht der Darstellung entschieden. Gegenüber dem Sender erklärt sie, sie wisse nur von einem Anrufversuch seitens Umut. Dass Ariel eine Fake-Lovestory geplant habe, hält sie für abwegig: "Ich kann mir gut vorstellen, dass sie das aus Spaß vielleicht gesagt hat, aber ich glaube, das ist das Letzte, was sie sich gewünscht hätte oder wünschen würde. Deswegen ist es für mich ausgeschlossen."

Inmitten des Zoffs um die abgesprochene Lovestory plauderte Umut aus, das Gespräch aufgezeichnet zu haben. Nach seiner Zeit im australischen Busch wolle er Ariels Austausch mit ihm veröffentlichen. In Bezug auf Umuts Ankündigung möglicher Belege entgegnet Ariels Tante kühl und unbeeindruckt: "Er sagt es, aber ob er wirklich Beweismittel hat, werden wir ja sehen." Umuts Bruder kommentiert das Vorhaben pragmatisch. Bei den angeblichen Beweisen will er nichts vorwegnehmen: "Da mische ich mich nicht ein!"

