Stephen Dürr äußert sich zu seinem früheren Alkoholabsturz

Kurz vor dem Start von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" meldet sich Stephen Dürr (51) zu Wort und räumt ein heikles Thema ab, das kurz vor seinem Einzug ins Dschungelcamp für Wirbel sorgte. Der Schauspieler erklärte auf Instagram, dass sein berüchtigter Alkoholabsturz keine Suchtgeschichte sei und auch nichts mit Depressionen zu tun habe. "3,4 Promille. Kein Alkoholismus! Keine Depression! Einfach ein fataler Absturz!", schrieb Stephen. Der Vorfall liegt lange zurück: 1998, nach einer Feier in Leipzig, sei ein Trinkspiel entgleist. Jetzt, kurz bevor er Luxus gegen Lagerfeuer tauscht, will der Reality-TV-Star verhindern, dass alte Schlagzeilen ihn im Camp definieren.

Mit seiner Klarstellung reagierte Stephen auf Berichte, die seine früheren Aussagen aus dem Buch "Zurück im Leben" und späteren Interviews erneut aufgegriffen hatten. Gegenüber Bild präzisierte Stephen die Nacht: "Der Alkoholabsturz passierte am 17. Februar 1998 bei einer Party zum erfolgreichen Start der Serie In aller Freundschaft. Wir feierten im Studio in Leipzig, ein Trinkspiel geriet außer Kontrolle, am Ende hatte ich fast zwei Liter Ouzo intus. Ein schlimmes Erlebnis. Das am Ende ein Erweckungsmoment für mich war." Bei RTL nannte er das Ganze eine "Ausnahmesituation" und beklagte, einige Darstellungen würden seine Geschichte falsch wiedergeben. Zu keiner Zeit habe es bei ihm eine Abhängigkeit von Alkohol gegeben.

Stephen ist nicht das erste Mal mit persönlichen Einblicken in die Schlagzeilen geraten. Bereits im Vorfeld seiner Dschungelcamp-Teilnahme sorgte er für Diskussionen, als er offen gestand, gegen den internen Geheimhaltungsvertrag des Formats verstoßen und somit Vertragsbruch begangen zu haben. Mit seiner Haltung unterstreicht der Schauspieler immer wieder, dass ihm Authentizität wichtiger ist als Regelkonformität. Privat liegt ihm besonders das Wohlergehen seiner Familie am Herzen. Seine Frau Katharina und ihre beiden gemeinsamen Töchter stehen ihm seit Jahren als starker Rückhalt in schwierigen Zeiten zur Seite. Nun wird Katharina während seiner Abwesenheit Stephens Online-Profil pflegen und dafür sorgen, dass Freunde und Fans über seinen Weg im Dschungel auf dem Laufenden bleiben und ihn von zu Hause aus unterstützen können.

RTLZWEI Stephen Dürr, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2025

RTL Stephen Dürr, Dschungelcamp-Kandidat 2026

Getty Images Katharina und Stephen Dürr bei der Bachelor-Party 2012