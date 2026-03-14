Cher ist wegen Verhaftung ihres Sohnes "zutiefst beschämt"

Sängerin Cher (79) ist nach der jüngsten Verhaftung ihres Sohnes Elijah Blue Allman (49) zutiefst erschüttert. Der 49-Jährige war auf dem Gelände der renommierten St. Paul's School in Concord, New Hampshire, festgenommen worden, nachdem er als unerwünschter Besucher auf den Campus gelangt war und dort Schüler sowie Lehrkräfte konfrontiert haben soll. Ihm werden nun Körperverletzung, unerlaubtes Betreten und ungebührliches Verhalten vorgeworfen. Ein Familienfreund der Musikerin verriet jetzt dem Magazin OK!: "Cher ist absolut beschämt von dem, was passiert ist, und zutiefst beunruhigt, Elijah erneut in rechtlichen Schwierigkeiten zu sehen. Sie hat Jahre damit verbracht, ihm durch schwierige Phasen zu helfen, und jeder neue Vorfall wie dieser ist unglaublich verstörend für sie."

Die Situation belaste die Entertainerin enorm, wie Nahestehende weiter berichten. "Für Cher ist das nicht nur peinlich – es ist herzzerreißend. Sie liebt Elijah sehr, aber sie weiß auch, wie ernsthaft seine Probleme über die Jahre waren, also ist es niederschmetternd für sie, von einer weiteren Verhaftung zu hören", so der Familienfreund gegenüber dem Magazin. Cher kämpfe mit einer Mischung aus Angst und Frustration über das Wohlergehen ihres Sohnes. Schüler der Eliteschule berichteten gegenüber OK! von einem bizarren Vorfall, bei dem Elijah in einem Bademantel und mit einem Gehstock über den Campus gewandert sein und Schüler angesprochen haben soll. Die Schulleiterin Kathy Giles bestätigte, dass er behauptet habe, als Elternteil zu Besuch zu sein, und später einen Lehrer mit seinem Stock gestoßen haben soll.

Elijah, dessen Vater der verstorbene Musiker Gregg Allman (†69) war, hat seit Jahren öffentlich mit Suchtproblemen zu kämpfen. Er war bereits mehrfach wegen Überdosierungen im Krankenhaus, zuletzt im vergangenen Jahr in Joshua Tree, Kalifornien. Im Januar 2024 scheiterte Cher mit einem Versuch, eine Vormundschaft über ihren Sohn zu erlangen, da sie sich Sorgen um seine Sucht und sein Wohlbefinden machte. Nach dem Vorfall an der Schule wurde der Musiker im nahegelegenen Windham erneut festgenommen. Ihm werden Einbruch, Sachbeschädigung und Kautionsverstöße vorgeworfen. Er befindet sich derzeit im Gefängnis des Rockingham County in Präventivhaft.

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Getty Images Cher, Sängerin

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Getty Images Cher mit ihrem Sohn Elijah Blue im Jahr 2001

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Imago Chers Sohn Elijah Blue Allman in Beverly Hills vor einem Starbucks, 6. August 2025