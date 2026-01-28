Abgenommen: Fans in Sorge wegen Nicola Peltz-Beckhams Figur

Nicola Peltz-Beckham (31) hat auf Instagram neue Fotos geteilt – und damit eine Welle der Sorge ausgelöst. Die Schauspielerin posiert darin in einem himmelblauen Crop-Top und figurbetonten Hosen, ihr Bauch wirkt auffallend schmal. Aufgenommen wurden die Schnappschüsse während einer Auszeit mit ihrem Ehemann Brooklyn Peltz-Beckham (26), der zeitgleich ähnliche Bilder postete. In einer weiteren Aufnahme hält sie eine Chanel-Tasche in die Kamera, deren Größe ihre zierliche Statur zusätzlich betont. Die Bilder zeigen das Paar gut gelaunt im Urlaubsmodus – trotz des öffentlichen Familienstreits, der Brooklyn aktuell von seinen Eltern Victoria (51) und David Beckham (50) entfremdet.

Unter Nicolas Post sammelten sich rasch Kommentare, in denen sich Fans besorgt über ihr Erscheinungsbild äußern. "Nicola, du wirkst zu dünn. Bitte iss mehr, ruhe dich aus, nimm dir Zeit offline", schrieb eine Followerin unter den Bildern, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Andere fragten direkt: "Isst sie überhaupt?" Auch Brooklyns Hobby als Hobbykoch bekam sein Fett weg: "Er ist 'Chef' und sie isst nicht?", spottete ein Nutzer. Zugleich zeigten weitere Fotos aus dem Pärchen-Feed intime Einblicke aus der Auszeit, darunter ein Bettfoto sowie Einblicke in gemeinsame Spaziergänge mit Hund Lamb. Das Duo präsentierte außerdem eine seltene Flasche Rotwein aus dem 19. Jahrhundert – ein Detail, das die luxuriöse Kulisse des Kurztrips unterstreicht.

Der Social-Media-Fokus auf Nicola kommt zu einem heiklen Zeitpunkt. In den letzten Tagen kochte die Diskussion um das Hochzeitskleid der Schauspielerin wieder hoch, nachdem ein altes Interview aus dem Magazin Grazia neu aufgelegt wurde. Darin schildert Nicola die komplizierte Kommunikation rund um ein geplantes Kleid von Victoria: "Ich war so aufgeregt, und dann hieß es, ihr Atelier könne es nicht rechtzeitig machen", sagte sie. Die Designerin wird in dem Gespräch mehrfach indirekt erwähnt, während Nicola warm über ihre Verbindung zu Harper (14) spricht: "Ich habe die coolste kleine Schwester", wird sie zitiert. Brooklyn hatte jüngst im Netz seine Perspektive auf die familiäre Distanzierung dargelegt, während Victoria in Paris mit David, Romeo (23), Cruz (20) und Harper bei einer Ehrung erschien. Abseits der Schlagzeilen zeigen Nicola und Brooklyn auf ihren Kanälen Nähe, gemeinsame Rituale mit ihrem Hund und das Bedürfnis, Zeit zu zweit zu verbringen.

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham im Januar 2026 während eines Urlaubs

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham bei ihrer Gelübdeerneuerung 2025

Anzeige