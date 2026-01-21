"Are You The One?"-Auftakt: Bei Marla kullern direkt Tränen

Are You The One? ist endlich zurück. Die siebte Staffel ist gestartet und direkt sorgt eine Kandidatin für Drama. Marla lernt am ersten Abend Jerry kennen. Der Koblenzer gefällt ihr optisch gut – schnell fällt ihr jedoch auf, dass sich die Kommunikation schwierig gestaltet. Er scheint ihr kaum zuzuhören und bremst ihre Konversationen aus. Als sie ihn mit ihren Zweifeln konfrontiert, reagiert er genervt und zeigt wenig Einsicht. "Ich hab das Gefühl, den interessiert gar nicht, was ich erzähle", klagt Marla.

Am nächsten Tag sucht sie bei ihrem Co-Star Meji Rat, doch er stellt sich konsequent auf Jerrys Seite. "Vielleicht solltest du dich auch mal entschuldigen. Du suchst nach Stress", konfrontiert er sie. Dann gibt es bei Marla kein Halten mehr – die Tränen kullern. "Ich wollte doch nicht die Erste sein, die hier heult", schluchzt sie. Die 25-Jährige gibt zu, dass sie die Situation mit Jerry zu sehr romantisiert hat und daher schnell enttäuscht wurde. Sie sei einfach zu sensibel für die Show, vermutet sie.

Dass sie und Jerry ein Perfect Match sind, kann sich Marla nach dem Drama am ersten Tag nun nicht mehr vorstellen. Daher muss sich die Friseurin auch bei den anderen Männern umgucken – denn nur, wenn am Ende der Staffel alle Kandidaten ihr Match, also den richtigen Partner, gefunden haben, winkt das Preisgeld von 200.000 Euro. Einen Haken gibt es jedoch: Mit Kandidatin Aurora ist eine elfte Frau in die Villa eingezogen. Folglich hat einer der zehn Männer also ein Doppelmatch.

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidatin Marla

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidat Jerry

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidat Meji