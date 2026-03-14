Camilla nannte Meghan "Harrys Gehirnwäscherin" im Streit

Königin Camilla (78) soll sich in einem vertraulichen Gespräch mit einer Freundin sehr kritisch über Herzogin Meghan (44) geäußert haben. Laut einem neuen Enthüllungsbuch von Autor Tom Bower sagte die Queen: "Meghan hat Harry einer Gehirnwäsche unterzogen." Diese brisante Aussage machte Bower in seinem neuen Werk "Betrayal: Power, Deceit And The Fight For The Future Of The Royal Family" öffentlich, das vier Jahre nach seinem Bestseller "Revenge: Meghan, Harry, And The War Between The Windsors" erscheint. Erste Auszüge, die in der britischen Zeitung Times veröffentlicht wurden, zeichnen ein düsteres Bild der Beziehungen innerhalb der Königsfamilie. Der Autor beschreibt darin, wie sich Harry (41) zunehmend von seiner Familie entfernte und sogar seine Telefonnummer wechselte, ohne seine Angehörigen zu informieren.

Besonders Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) sollen Meghan schon früh als "Bedrohung" wahrgenommen haben. Die beiden glaubten dem Buch zufolge, dass Meghan bedauerte, dass Harry niemals König werden würde und sie selbst nie Königin sein könnte. "Meghan war zu einer spaltenden Kraft geworden", schreibt Bower. Um ihr zu gefallen, habe Harry alte Freunde ignoriert. Der früher fröhliche junge Mann sei außerdem besessen davon geworden, Rache zu üben, schildert der Autor. Emotional habe Harry zu Extremen geneigt, einfache Abneigungen seien zu leidenschaftlichem Hass geworden. Sein Charakter habe zunehmend Meghans widergespiegelt.

Die Sussexes stehen aktuell vor erheblichen Herausforderungen. Ihr Netflix-Deal, der einst über 100 Millionen US-Dollar (rund 87 Millionen Euro) wert gewesen sein soll, wurde beendet. Meghans Lifestyle-Show "With Love, Meghan" landete zwischen Juli und Dezember 2025 mit nur zwei Millionen Aufrufen lediglich auf Platz 1.124 der meistgesehenen Programme der Plattform. Ihre Lifestyle-Marke As ever, die sie in der Serie bewarb, soll nun ohne Netflix weiterlaufen. Laut einer Sprecherin sei die Marke bereit, "auf eigenen Beinen zu stehen". Harry und Meghan kündigten vergangene Woche zudem eine Reise nach Australien im April an, um an einer Reihe privater, geschäftlicher und philanthropischer Veranstaltungen teilzunehmen. Ihre Kinder Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) werden sie dabei nicht begleiten. Während das Paar versucht, sich mittels verschiedener Projekte ein Leben abseits royaler Pflichten aufzubauen, halten die familiären Spannungen weiterhin an. Wie groß die Gräben zwischen den Familienmitgliedern zu sein scheinen, davon zeichnen nun Bowers neue Enthüllungen ein Bild.

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Chris Jackson / Getty Images , Eddie Mulholland / Getty Images Herzogin Meghan und Königin Camilla

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Getty Images König Charles, Königin Camilla, Herzogin Meghan und Prinz Harry an König Charles' Geburtstag

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Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihrer Familie