Declan Donnelly: Kinder-Chaos zerstört Dry January Pläne

Declan Donnelly (50) hat im neuen Podcast mit seinem besten Freund Anthony McPartlin (50) offenbart, wie sein Dry-January-Vorsatz krachend scheiterte – und zwar schneller als gedacht. Der Moderator erzählte, dass er zum Jahresstart in London motiviert auf Alkohol verzichtete, doch nach acht Tagen aufgab. Auslöser sei ein turbulenter Tag mit seinen Kindern gewesen, nachdem die beiden nach der Rückkehr in die Schule "völlig wild" gewesen seien. "Ich habe mir vorgenommen, in 26 fit und gesund zu werden. Ich war beim Dry January. Ich war es. Ich hielt eine Woche durch", sagte Dec in "Hanging Out With Ant & Dec". Am Ende habe er die Kids ins Bett gebracht und "alle Weine" geöffnet.

Im Gespräch berichtete Dec weiter, wie die erhoffte Ruhe nach den Ferien ausblieb. Disziplin und Routine? Fehlanzeige. "Sie waren die ganze Woche wild und das Wochenende war ein Desaster", schilderte der zweifache Vater. Ant konterte mit trockenem Humor und einer Portion echter Anerkennung: "Wow, gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Als jemand, der seit fast acht Jahren nüchtern ist, bin ich sehr stolz auf deine acht Tage", sagte er im Podcast. Während Decs Fitness- und Abstinenzpläne ins Wanken gerieten, fasste Ant einen ganz anderen Vorsatz: Er will seine Wortwahl verbessern und weniger fluchen – aus Rücksicht auf seinen kleinen Sohn Wilder, der mit 20 Monaten rasant zu sprechen beginnt. "Er hat neulich 'Bumble' gelernt", erzählte Ant und erklärte, er nutze jetzt eine App mit einem neuen Wort pro Tag.

Dec teilt mit seiner Frau Ali Astall Tochter Isla und Sohn Jack, die zu Hause für ordentlich Leben sorgen. Ant ist mit Anne-Marie Corbett verheiratet, gemeinsam ziehen sie Sohn Wilder groß. Abseits des häuslichen Trubels arbeiten die beiden Moderatoren seit Jahrzehnten als Duo und probieren mit ihrem ersten eigenen Podcast eine neue Bühne aus. Zuletzt hatten sie einen Trailer in den sozialen Medien gelöscht, nachdem Kritik an einem Bildmotiv laut geworden war. "Wir wollten niemanden verletzen, und es tut uns leid, wenn wir jemanden verärgert haben", erklärten sie. Im privaten Rahmen zeigen sich beide oft familiär, bodenständig und mit Sinn für Routinen – sei es Decs Fitnessambition oder Ants tägliches Vokabel-Training, damit aus Schimpfen bald schlaueres Schimpfen wird.

Getty Images Moderator Declan Donnelly beim Pferderennen in Ascot 2016

Getty Images Anthony McPartlin und Declan Donnelly im Mai 2019 in London

Getty Images Declan Donnelly und Anthony McPartlin, Moderatoren des UK-Dschungelcamps