Urlaubsvideo: Bonnie Blues Fans vermuten Fake-Babybauch

Bonnie Blue (26) hat ein Video aus ihrem Mexiko-Urlaub veröffentlicht, in dem sie ihren angeblichen Babybauch zeigt – doch ihre Fans sind skeptisch. In dem Clip sitzt das Model in einem grünen Bikini in ihrem Hotelzimmer und spricht über ihre vermeintliche Schwangerschaft, während sie für den Spring Break in Mexiko ist. Doch aufmerksame Follower auf TikTok wollen entdeckt haben, dass der Bauch der 26-Jährigen nicht echt ist. Sie behaupten, einen Silikongürtel zu erkennen, der sich beim Bücken der Influencerin faltet und oberhalb des Bikinihöschenbunds zu sehen ist.

"Hat sonst noch jemand den Fake-Babybauch bemerkt?", fragt ein User in den Kommentaren und fügt einen Screenshot des verdächtigen Bereichs hinzu. Die Kommentare unter dem Video häufen sich schnell. Viele User stimmten der Aussage zu. Bonnie selbst hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert und die Zweifel ihrer Follower nicht ausgeräumt. Auch keiner der Männer, die an dem umstrittenen Event teilgenommen haben sollen, hat sich bisher zu Wort gemeldet oder behauptet, der Vater von Bonnies Kind zu sein.

Die Londonerin inszenierte sich in der Vergangenheit immer wieder mit Extrem-Events rund um Sex und angebliche Weltrekorde und ließ nach der Veranstaltung mit 400 Männern verlauten, sie wolle "jemanden zum Daddy machen". Schon nach einer früheren Aktion mit angeblich 1.001 Partnern warf man ihr vor, eine Schwangerschaft nur zu inszenieren – damals stellte sie klar, sie würde nie über ein Baby lügen. Parallel zu ihren aktuellen Clips teilt die Creatorin seit Wochen intime Tagebucheinträge und Schilderungen von Schwangerschaftssymptomen in sozialen Netzwerken.

Anzeige Anzeige

Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Influencerin

Anzeige Anzeige

TikTok / bonnieblue Bonnie Blue, Internet-Star, März 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Internet-Star