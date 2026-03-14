Elle Fanning nutzte OnlyFans für Vorbereitung auf neue Show

In der Serie "Margo's Got Money Trouble" wird Elle Fanning (27) in die Rolle der aufstrebenden Autorin Margo Millet schlüpfen. Diese hat gravierende Geldprobleme und greift deshalb auf die Erotik-Plattform OnlyFans zurück. Um genau zu wissen, worauf sie sich einlässt, hat die Schauspielerin sich kurzerhand selbst einen Account bei OnlyFans gemacht. "Natürlich nutze ich Instagram und TikTok. Aber ich musste mir das ansehen. Ich meine, wir mussten uns auch ein bisschen mit OnlyFans beschäftigen", erzählt sie gegenüber People auf der Premiere im Rahmen des SXSW Film & TV Festivals. Deshalb wurden Accounts für das Autorenteam und Elle selbst kreiert, damit sie sich gemeinsam ansehen können, wie die Website "so ist".

Elle scheint OnlyFans aber nur zum Observieren genutzt zu haben, nicht um selber Content zu erstellen. Ihr Charakter Margo greift aus Verzweiflung auf die Plattform zurück. Sie brach ihr Studium ab, weil sie nach einer Affäre mit ihrem Englisch-Professor schwanger wurde. Mit einem Neugeborenen und nur wenig Unterstützung, um ihren Traum, Schriftstellerin zu werden, zu verwirklichen. Parallel kämpft sie mit der schwierigen Beziehung zu ihren Eltern, einer Hooters-Kellnerin und einem ehemaligen Wrestler. OnlyFans ist für die Protagonistin ein einfacher Weg, Geld zu verdienen – doch anders als erwartet, feiert sie dort schnell große Erfolge. "Margo's Got Money Trouble" ist in erster Linie ein Familiendrama. Die Geschichte beruht auf dem Roman "Only Margo" der Autorin Rufi Thorpe.

Die Rolle in "Margo's Got Money Trouble" ist nur der nächste Schritt in Elles Karriere. Sie stand schon als Kind vor der Kamera und ist heute eine der begehrtesten Schauspielerinnen Hollywoods. In diesem Jahr erreichte die US-Amerikanerin einen absoluten Meilenstein. Für ihre Darstellung im Film "Sentimental Value" wurde sie für einen Oscar in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" nominiert. Es ist Elles erste Nominierung und hat sogar ihrer älteren Schwester Dakota Fanning (32) etwas voraus. Ein Instagram-Post nach der Verkündung der Nominierungen zeigt sie im FaceTime-Call mit dem norwegischen Regisseur Joachim Trier. "Ich kann nicht atmen. Ich bin absolut überwältigt", schrieb Elle offensichtlich emotional dazu.

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Getty Images Elle Fanning beim Oscars Nominees Luncheon im Beverly Hilton in Beverly Hills, 10. Februar 2026

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Getty Images Elle Fanning bei der Abschlussfeier der Filmfestspiele in Cannes

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Instagram / ellefanning Elle Fanning in einem Videocall mit Joachim Trier und dessen Frau Helle Bendixen Trier