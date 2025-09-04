Fame Fighting 3: Eugen Lopez verspricht Fans pure Gänsehaut

Der Countdown läuft: Am 18. Oktober wird die Grugahalle in Essen zum Schauplatz von Fame Fighting 3, dem Highlight für Reality- und Boxfans. Eugen Lopez, das Gesicht hinter dem Event, spricht von einer noch größeren und aufregenderen Show als je zuvor. "Die Zuschauer können sich auf ein Feuerwerk der Unterhaltung gefasst machen", verspricht er gegenüber Bild und fügt hinzu: "Wir bleiben natürlich unserem Kern treu – dem wilden Reality-Beef, den alle lieben. Aber erstmals planen wir dieses Jahr auch mit starken Persönlichkeiten aus Twitch und YouTube."

Hinter den Kulissen hat der ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidat mit neuen Partnern zusammengearbeitet, um die Veranstaltung noch eindrucksvoller zu gestalten. Die Produktion wird diesmal größer und umfassender, mit mehr als 6200 Zuschauern – das ist doppelt so viel wie zuvor. Zudem plant das Team um Eugen eine Serienproduktion namens "Fame Fighting Unleashed". "Es wird zehn Folgen geben, in denen wir so nah an die Kämpfer kommen wie nie zuvor. Fans können die Stars in den letzten Wochen vor dem Event begleiten", verrät er.

In der Vergangenheit landete Eugen mit Fame Fighting bereits einen Volltreffer – auch wenn er ursprünglich nicht mit diesem schnellen Erfolg gerechnet hatte. "Ich hatte die Vision – aber dieses Tempo? Nein. Bei Runde eins stand alles auf Fifty-Fifty: Ich habe Geld, Namen, Gesicht gesetzt. Wäre es kein Erfolg geworden, wäre ich ruiniert gewesen", betont der 32-Jährige. Doch der Erfolg sprach für sich: Beim ersten Event brachen die Server unter dem Ansturm der Interessierten zusammen. Nun blickt alles gespannt auf Runde drei, in der sich Can Kaplan und Filip Pavlovic (31) im Titelkampf gegenüberstehen werden.

Anzeige Anzeige

Instagram / eugen1pz Eugen Lopez, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

IMAGO / Beautiful Sports Eugen Lopez, Erfinder von Fame Fighting

Anzeige Anzeige

Instagram / eugen1pz Eugen Lopez, TV-Star