Durch Prinz William: Warwick Davis mit Ritterorden geehrt

Warwick Davis hat im Windsor Castle den Order of the British Empire (OBE) aus den Händen von Prinz William (43) erhalten. Der 56-Jährige wurde mit der prestigeträchtigen Auszeichnung für seine jahrzehntelange Arbeit als Schauspieler und sein soziales Engagement geehrt. Bei der feierlichen Zeremonie waren auch seine Kinder Annabelle und Harrison dabei, die sichtlich stolz auf ihren Vater waren. Auf Social Media berichtete der Brite später von der Begegnung mit dem Thronfolger: "Hast du schon so einen?", fragte William ihn scherzhaft. Er habe Sorge gehabt, den Orden nicht zu bekommen, wenn er diese Frage bejahe, witzelte Warwick. Der Prinz entgegnete ihm: "Ich bin überrascht, dass du noch keinen bekommen hast. Du hättest längst einen bekommen sollen."

Laut Berichten wurde mit dem OBE nicht nur die lange Karriere des Filmstars gewürdigt, der mit Rollen in "Harry Potter", "Star Wars" und "Willow" weltweit bekannt wurde. Die Auszeichnung soll vor allem seinen Einsatz für Menschen mit Kleinwuchs hervorheben. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Samantha gründete Warwick 2012 die Organisation Little People UK, die Betroffene und ihre Angehörigen unterstützt und Spenden sammelt, um ihre Lebensqualität zu verbessern. Der Schauspieler selbst lebt mit der seltenen Skelettdysplasie spondyloepiphysäre Dysplasie congenita, die mit Schmerzen und körperlichen Einschränkungen verbunden sein kann.

Warwicks Frau Samantha, ebenfalls kleinwüchsige Schauspielerin, starb im Jahr 2024 im Alter von nur 53 Jahren an einem Herzstillstand infolge von Komplikationen nach einer Operation. Bei den BAFTA Awards im vergangenen Jahr wurde Warwick mit der BAFTA Fellowship ausgezeichnet. Auch dort waren seine beiden Kinder Annabelle und Harrison im Publikum, als er die Ehrung entgegennahm.

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Getty Images Warwick Davis nach der Verleihung des Order of the British Empire in Windsor, 11. März 2026

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William bei den BAFTA Film Awards 2026

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Getty Images Harrison Davis, Samantha Davis, Warwick Davis und Annabelle Davis, November 2022