Video von Peltz-Beckham-Hochzeitstanz soll privat bleiben

Das ersehnte Hochzeitsvideo von Brooklyn (26) und Nicola Peltz-Beckham (31) bleibt unter Verschluss. Das bestätigten Quellen gegenüber E! News – nur das Paar selbst habe Zugriff auf die Aufnahmen der opulenten Feier von 2022 und plane nicht, etwas zu veröffentlichen. Der Funke, der die Neugier der Medien entfachte, war Brooklyns Schilderung eines missglückten ersten Tanzes, bei dem seine Mutter Victoria Beckham (51) unerwartet auf die Bühne geholt worden sei. In den Medien dominiert seitdem die Frage, was genau beim beckhamschen Hochzeitstanz wirklich passierte.

Für zusätzlichen Wirbel sorgte kürzlich DJ Fat Tony, der bei der Hochzeit auflegte und Brooklyns Darstellung im britischen TV-Sender ITV stützte. Demnach habe Sänger Marc Anthony (57) "die schönste Frau im Raum" auf die Bühne gebeten – und statt Nicola den Namen von Victoria genannt. "Brooklyn wurde buchstäblich überrascht", sagte der DJ. Nicola habe daraufhin weinend den Raum verlassen. Er schilderte, wie Victoria und Brooklyn schließlich eng tanzten und Marc angewiesen habe: "Leg deine Hände auf die Hüften deiner Mutter." E! News bat das Team des Sängers um eine Stellungnahme, erhielt aber bisher keine Antwort.

Rund um die Hochzeit war immer wieder von Spannungen die Rede. Nicht nur der Hochzeitstanz sorgte für Unstimmigkeiten, schon das Hochzeitskleid hatte zuvor zu Streitigkeiten zwischen Brooklyn, Nicola und Victoria geführt. Zuletzt hatten sich einige Gäste der Hochzeit zu Wort gemeldet und geschildert, wie sie die kuriose Tanzszene in Erinnerung haben.

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham bei ihrer Gelübdeerneuerung 2025

Getty Images Victoria Beckham und Nicola Peltz Beckham bei der Premiere von "Lola" im Regency Bruin Theatre in Los Angeles

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024