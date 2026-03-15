So hätte die "Peaky Blinders"-Serie wirklich enden sollen

Paul Anderson hat kurz vor dem Start des Films "The Immortal Man" verraten, welche Pläne Serienschöpfer Steven Knight (66) ursprünglich für das Ende von "Peaky Blinders" hatte. Im Interview mit LADbible erklärte der Arthur-Shelby-Darsteller, dass die Serie ganz anders hätte enden sollen, als es letztendlich der Fall war. Demnach teilte Steven seine Vision eines Full-Circle-Moments bereits früh mit ihm: Die Handlung sollte zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg spielen und mit einem dramatischen Finale enden. "Er wollte es mit Joe, Cillian und mir. Wir hören die Glocken und die Sirene läutet zum Zweiten Weltkrieg. Unsere Kinder ziehen in den Krieg – so wollte er es beenden", erklärte Paul gegenüber dem Portal.

Der Serienschöpfer hatte also von Anfang an sehr konkrete Vorstellungen davon, wie die Geschichte der Shelby-Familie zu Ende gehen sollte. Nach dem temporären Aufstieg durch Tommys kriminelle Machenschaften sollte der harte Fall folgen, wenn die nächste Shelby-Generation in den Krieg ziehen muss. Doch diese Pläne wurden über den Haufen geworfen, als John Shelby bereits zu Beginn der vierten Staffel ums Leben kam. Der Serientod der von Joe Cole gespielten Figur machte das ursprünglich geplante Finale unmöglich und sorgte dafür, dass die Geschichte der Peaky Blinders eine andere Richtung einschlagen musste.

Paul ist selbst nicht Teil des abschließenden Films "The Immortal Man", der ab dem 20. März 2026 bei Netflix zu sehen sein wird. Trotz seines Fernbleibens scheint ihm der Film aber gut zu gefallen. Die Serie, die zu Beginn das vom Ersten Weltkrieg gezeichnete Birmingham und den traumatisierten Shelby-Clan zeigte, wird nun durch den Kinofilm fortgeführt, in dem Cillian Murphy erneut die Hauptrolle übernimmt. Fans dürfen sich zudem auf ein geplantes Spin-off freuen, das die nächste Generation der Peaky Blinders im Birmingham der 1950er-Jahre beleuchten soll.

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Netflix / Robert Viglasky © 2025 Barry Keoghan, Jay Lycurgo und Co. in "Peaky Blinders: The Immortal Man"

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Netflix / Robert Viglasky Cillian Murphy als Tommy Shelby in "Peaky Blinders: The Immortal Man"

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Netflix Barry Keoghan und Cillian Murphy in "Peaky Blinders: The Immortal Man"