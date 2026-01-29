Gesundheit geht vor: Darum sind vier Dschungelstars gesperrt

Im Dschungelcamp sorgt an Tag sieben ein Rätsel für Gesprächsstoff: Gleich vier bekannte Gesichter tauchen bei der heutigen Dschungelprüfung gar nicht erst auf. Wie RTL bestätigt, sind Nicole Belstler-Boettcher (62), Hubert Fella (58), Samira Yavuz (32) und Simone Ballack (49) für den nächsten Härtetest im australischen TV-Busch gesperrt. Die Entscheidung fällt direkt im Camp bei Murwillumbah, während die übrigen Bewohner sich den Anrufen der Zuschauer stellen. Ein RTL-Sprecher betont gegenüber Bild: "Die Gesundheit und Sicherheit unserer Stars hat immer oberste Priorität." Alle seien zwar fit genug für das Leben im Camp, für die anstehende Prüfung habe man die vier aber aus medizinischen Gründen vorsorglich aus dem Rennen genommen.

Was genau hinter der Sperre steckt, soll nichts mit dem Unterhaltungswert, sondern allein mit dem Gesundheitszustand der Camper zu tun haben. Hubert kämpft schon länger mit massiven Problemen im Knie und berichtete bereits vor seinem Einzug von Wasser im Gelenk und einem diagnostizierten Riss. Bei Simone schlägt vor allem der Rücken Alarm: Die Ex-Fußballerfrau spricht von Beschwerden im unteren Lendenwirbelbereich und einer alten Steißbeinverletzung, die ihr besonders beim Liegen und Aufstehen aus der Hängematte Sorgen bereitet. Samira wiederum leidet an einer ausgeprägten Skoliose, einer starken Verkrümmung der Wirbelsäule, die sie selbst mit einem Röntgenbild aus den frühen 2010er-Jahren auf Instagram öffentlich machte – laut der Reality-Darstellerin hat sich an der Situation bis heute kaum etwas geändert. Dazu kommt Nicole, die sich auf dem Rückweg von einer Schatzsuche im Camp hinlegte und sich dabei beide Knie aufschlug; sie sei versorgt worden und es gehe ihr gut, für die nächste Prüfung bleibe sie aber aus Vorsicht außen vor.

Für reichlich Wirbel sorgte derweil auch der Zoff zwischen Eva Benetatou (33) und Ariel. Nach tagelangem Hin und Her wagt Eva am Lagerfeuer den Schritt auf ihre Mitcamperin zu und sucht die Aussprache, wie aus einer RTL-Preview zu Tag sieben hervorgeht. "Ich würde nie dein Kind angreifen. Es tut mir leid, wenn das so rübergekommen ist", erklärt die Reality-TV-Bekanntheit und spielt damit auf eine hitzige Auseinandersetzung an, die schon an Tag vier für ordentlich Spannungen gesorgt hatte. Ariel zeigt sich gesprächsbereit, nimmt die Entschuldigung an und gesteht ihrerseits Fehler ein. "Okay, dann entschuldige ich mich auch für die Beleidigungen", betont die Sängerin und stellt klar: Das von Eva angesprochene Schimpfwort habe sie nicht benutzt. Die versöhnlichen Töne zwischen den beiden scheinen das Klima im Camp zumindest vorerst zu beruhigen.

Anzeige Anzeige

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

Anzeige Anzeige

RTL Samira Yavuz, Simone Ballack, Stephen Dürr, Hubert Fella und Nicole Belstler-Boettcher, Januar 2026

Anzeige Anzeige

RTL Ariel, Eva Benetatou und Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026