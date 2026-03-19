Katie Prices Ehemann Lee Andrews lässt sich Gesicht richten

Katie Price (47) und ihr Ehemann Lee Andrews haben sich jetzt in Dubai wiedergetroffen – und statt romantischer Zweisamkeit stand direkt ein Termin in einer Schönheitsklinik auf dem Programm. Der 43-jährige Lee teilte die Prozedur nun auf Instagram und erklärte seinen Followern: "Wir sind eigentlich hier, um ein paar Dinge zu reparieren. Wenn ich 'reparieren' sage, meine ich eigentlich 'verbessern'." Mit Betäubungscreme im Gesicht kündigte er an: "Heute werden wir also die Nase und das Kinn in Form bringen. Und dann sehen wir aus wie neu!" Anschließend schwenkte er die Kamera zu Katie und rief: "Schaut mal, wer da ist!" Dabei hatte sie laut Daily Mail erst am Dienstag am Flughafen Gatwick ihre Reise nach Dubai angetreten, um ihren Mann wiederzusehen.

Auch Katie ließ sich in der Klinik behandeln, und Lee dokumentierte ihre Prozedur auf Instagram. Die Reality-Bekanntheit, die für ihre zahlreichen Schönheitsoperationen bekannt ist, erhielt laut Daily Mail Filler und Botox. Auf ihre Stirn zeigend sagte sie: "Also haben wir die komischen Linien getötet, aber ich werde eines Tages so aussehen", während sie mit ihren Händen ihr gesamtes Gesicht nach hinten zog. Lee bezeichnete sie daraufhin als "wunderschön", während ein Mitarbeiter der Klinik die Injektionen fortsetzte.

Katie und Lee hatten im Januar nach nur wenigen Wochen Bekanntschaft geheiratet, bevor sie im Februar eine zweite, rechtsgültige Zeremonie abhielten. Während Katies Familie besorgt über die schnelle Eheschließung war, ließ Lee sich vor Kurzem ihr zu Ehren zwei Tattoos stechen. Nachdem er sich bereits Katies Namen auf die Hand hatte tätowieren lassen, ziert nun auch ein Tattoo für Katies Sohn Harvey Price (23) seine Haut. Dennoch reißen die Spekulationen nicht ab: Der Geschäftsmann sieht sich seit Längerem mit Betrugsvorwürfen und Zweifeln an seinen beruflichen Angaben konfrontiert. Während ihn Katie weiterhin verteidigt, bleibt abzuwarten, wie es für das frisch verheiratete Paar weitergeht.

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr neuer Ehemann Lee

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price mit ihrem Ehemann Lee, Februar 2026

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr Ehemann Lee