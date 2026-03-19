Nach 14 Jahren: Darum verlässt Thore Schölermann "The Voice"

Nach 14 Jahren ist Schluss: Thore Schölermann (41) steigt aus der beliebten Castingshow The Voice aus und gibt damit seinen langjährigen Job als Moderator auf. Der Schauspieler und Moderator war seit Beginn der Show ein festes Gesicht der Sendung und begleitete unzählige Talente auf ihrem Weg. Nun hat er sich dazu entschieden, der Show den Rücken zu kehren – und das freiwillig, wie er betont. Im Gespräch mit Bild erklärt Thore die Hintergründe seiner Entscheidung und spricht dabei auch über emotionale Momente. Die Trennung von seinem Traumjob sei ihm nicht leichtgefallen.

Im Interview äußerte sich der 41-Jährige offen über seine Beweggründe für den Ausstieg und sprach dabei über Tränen und neue Prioritäten in seinem Leben. "Es ist wie bei einer guten Party und immer schwer, den richtigen Moment zum Nachhausegehen zu finden, weil man einfach so viel Spaß hat", sagte Thore. "Ich fühle aber, dass der richtige Moment genau jetzt ist. Wichtige Entscheidungen im Leben zu fällen, kann auch leicht sein, wenn man die Prioritäten für sich richtig gesetzt hat. Zeit ist eines der kostbarsten Güter, die man im Leben hat, und sie steht leider nicht unendlich zur Verfügung. Daher wollte und musste ich neue Prioritäten setzen." Ganz aus dem Fernsehen verschwindet Thore allerdings nicht: Mit der neuen Musikshow "Staying Alive" wird er noch für zwei weitere Show-Abende im TV zu sehen sein und damit seinen Fans erhalten bleiben.

Bereits vor Kurzem hatte Thore deutlich gemacht, dass eine neue Priorität für ihn jetzt seine Aufgabe als Franchise-Unternehmer ist. Damals überraschte er mit dem Einstieg ins Systemgeschäft und übernahm gleich drei McDonald's-Filialen in Aachen. "Ich bin dem Sender und den Menschen dankbar und ich habe bei der Entscheidung auch das ein oder andere Tränchen vergossen. Aber ich habe Verantwortung für 130 Mitarbeiter und deren Familien und mache deshalb diesen Schritt", sagte Thore über seinen Ausstieg bei "The Voice".

Anzeige Anzeige

Getty Images Thore Schölermann, März 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Thore Schölermann, 2023 in München

Anzeige Anzeige

Imago Thore Schölermann und Oliver Pocher bei der Wiedereröffnung einer McDonald’s-Filiale in Essen, 2025