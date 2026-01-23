Hat MLFL-Patrick gewusst, welche Kandidaten vergeben sind?

Patrick Papachristodoulou sorgt bei Make Love, Fake Love für Gesprächsstoff: Der Realitystar gehört aktuell zu den Favoriten der Show und steht damit stärker im Fokus als viele seiner Mitstreiter. Im Gespräch mit Promiflash verriet Patrick, was hinter den Kulissen wirklich passiert und wie er mit den anderen Männern umgeht. Gefilmt wird in einer Villa, in der die Kandidaten viel Zeit miteinander verbringen – und natürlich auch spekulieren. Wer ist Single, wer ist vergeben und wer spielt ein doppeltes Spiel? Patrick spricht offen darüber, mit wem er darüber redete und warum er sich am Ende trotzdem nicht sicher sein konnte. Der Kandidat selbst lässt weiterhin offen, ob er Single ist oder eine Partnerin hat – das bleibt Teil des Rätsels.

Im Interview erklärt Patrick, dass das Thema Beziehungsstatus unter den Männern allgegenwärtig sei. "Also, wir haben uns natürlich darüber unterhalten. Aber die Jungs haben natürlich alle immer gesagt, dass sie Single sind. Das ist das Game, die müssen das natürlich auch sagen", sagte er gegenüber Promiflash. Eigene Einschätzungen hatte er trotzdem: "Man hat natürlich seine Vermutungen, wer Single ist, wer vergeben ist. Am Ende des Tages habe ich das Gefühl, dass gefühlt jeder vergeben ist", so der TV-Teilnehmer. Für klare Beweise reiche es aber nicht: "Man kann es selber wirklich kaum herausfinden. Man denkt, da entstehen Freundschaften, aber am Ende des Tages belügen die einen selber auch. Und deswegen ist es sehr schwierig zu sagen, wer Single und wer vergeben ist."

In der vergangenen Folge kam es zu einer überraschenden Enthüllung rund um Ferris. Die vergebenen Frauen, die das Liebes-Chaos aus einer eigenen Villa per Videoschalte mitverfolgen, waren sich plötzlich sicher: Ferris gehört zu Mia. "Das ist Mias Typ", sagte Larisa, woraufhin Mia bestätigte: "Ja, das ist meiner." Mit dem Geständnis konnte ein weiteres Rätsel gelöst werden. Für Mia war das ein spürbares Aufatmen. "Das ist einfach eine Erleichterung, dass man das jetzt gesagt hat. Man kann offen darüber reden, man muss kein Pokerface mehr haben, wenn kein schönes Bild kommt", freute sie sich. Doch während sich bei den vergebenen Damen langsam Licht ins Dunkel brachte, blieb Elena Miras (33) ahnungslos und musste weiter rätseln, wem sie trauen kann.

Anzeige Anzeige

RTL / Jörn Strojny Realitystar Patrick Papachristodoulou

Anzeige Anzeige

RTL Elena Miras bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige Anzeige

RTL / Jörn Strojny "Make Love, Fake Love"-Kandidat Ferris

Anzeige