Laut Bruder: So sollte neuer Mann für Vanessa Nwattu sein

Vanessa Nwattus (26) Beziehung zu Aleks Petrovic (34) scheiterte bei Temptation Island VIP. Aktuell ist die Influencerin Single. Auf der Dschungelparty von Julian Stoeckel (38) trifft Promiflash ihren Bruder Dream Nwattu – und hakt direkt mal nach. Was glaubt er, wie Vanessas Traummann aussehen sollte? "Ein Mann, der ihren Wert kennt und sie so liebt, wie sie ist. Der sie pusht, der etwas zu ihrem Leben dazu bringt und Sachen vervielfältigt, dass ihr Glück mehr rauskommt, ihre Freude mehr hervorkommt, dass sie mehr strahlt. Ich finde, so jemand sollte das aktivieren und ihr erlauben, wachsen zu können, anstatt dass sie sich zurücknehmen muss", ist Dream überzeugt.

Die Frage nach ihrem Typ Mann kam auch schon bei Vanessas Fans auf. Diese fragten vor einigen Tagen in einer ihrer Instagram-Fragerunden genauer nach. Dabei erklärte die 26-Jährige, dass sie zumindest, was die Optik betrifft, gar keine konkreten Vorstellungen hat. "Ich habe optisch gar keinen spezifischen Typ Mann und ich glaube, das macht es viel anstrengender – denn so könnte ich ja von vornherein voll viele ausschließen", meint sie. Das mache Dating aber auch schwieriger, weil sie grundsätzlich für unterschiedliche Arten von Männern offen sei. Auf ein bestimmtes Aussehen wolle Vanessa sich aber nicht festlegen.

Aktuell dreht sich aber auch noch vieles um Vanessas Ex-Beziehung mit Aleks. Die beiden trugen einen Großteil ihrer Streitigkeiten öffentlich und via Social Media aus. Es war sogar die Rede von Missbrauch und emotionaler Manipulation. Als Nächstes geht es für sie sogar zu Prominent getrennt. Einen Weg zurück scheint die ehemalige "Temptation Island"-Verführerin nicht zu sehen. Im YouTube-Format "Let's Talk about Temptation, Baby!" erzählte sie Gastgeber Calvin Kleinen (33), sie glaube nicht, dass Aleks sich verändern könne. "Aleks hat wirklich zero emotionale Intelligenz", erklärte Vanessa. Der Unternehmer habe große Ego-Probleme und sehe das meiste als Konkurrenzkampf – wobei er nicht in der Lage sei, Niederlagen einzustecken.

Imago Vanessa Nwattu und ihr Bruder Dream, Januar 2026

IMAGO / Panama Pictures Vanessa Nwattu, Reality-TV-Star

IMAGO / Gartner Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei der Premiere von "Kampf der Realitystars" 2025