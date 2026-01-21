Brooklyns explosive Anschuldigung könnte Beckhams ruinieren

Familienbeben bei den Beckhams: Brooklyn Peltz-Beckham (26) hat am Montagabend auf Instagram heftig gegen seine Eltern David (50) und Victoria Beckham (51) ausgeteilt – mit Worten, die nachhallen. Der Promi-Spross wirft dem Fußball-Idol und der ehemaligen Spice-Girls-Sängerin vor, kontrollierend zu sein und seine Frau Nicola Peltz-Beckham (31) seit Jahren respektlos behandelt zu haben. Am Dienstag blieb David bei einem öffentlichen Auftritt stumm, Fragen zu den Posts ignorierte er. Offizielle Stellungnahmen von David und Victoria stehen weiterhin aus. Die Frage, die seitdem im Raum steht: Wie sehr trifft dieser Bruch die perfekte Familienmarke, die das Glamour-Paar über Jahrzehnte aufgebaut hat?

Wie brisant die Eskalation für "Brand Beckham" sein könnte, erklärt PR-Expertin Kayley Cornelius von Press Box PR in einer Analyse, aus der der Mirror zitiert. Sie spricht von der "schlimmsten Albtraum-Situation" für das Paar, das sein Image seit Jahrzehnten auf Familie, Zusammenhalt und Stabilität aufgebaut hat. Kayley rechnet damit, dass David und Victoria in den nächsten Wochen kaum neue Inhalte veröffentlichen werden und vor allem Werbung und Kooperationen auf Eis legen, aus Angst vor einem Shitstorm. Komplett still bleiben können die beiden aber nicht: Vertraglich vereinbarte Auftritte und Posts müssten sie weiterhin liefern, allerdings "sehr kontrolliert und neutral". Besonders für David könnten die Folgen laut Kayley teuer werden: Er sei mit mehreren Luxusmarken verbunden, bei denen einzelne Deals im Bereich von sechs bis elf Millionen Euro liegen. Sollten einige Partner vorsichtig auf Distanz gehen, könnten sich die Einbußen über die Zeit "realistisch auf 46 bis 57 Millionen Euro" summieren. Auch Victorias Mode- und Beauty-Marken könnten laut der Expertin unter Rissen im Familien-Image leiden, weil ihr Geschäft stark von Vertrauen und Sympathie lebe.

Das Familiendrama wurde vor wenigen Tagen endgültig publik, als Brooklyn in einem langen Statement auf Instagram ungewohnt offen wurde. "Ich habe jahrelang geschwiegen und alles versucht, um diese Angelegenheiten privat zu halten. Leider haben meine Eltern und ihr Team weiterhin die Presse kontaktiert, sodass mir keine andere Wahl blieb, als für mich selbst zu sprechen", schrieb der älteste Beckham-Sohn offen. Besonders schwer wiegt der Vorwurf, dass seine Eltern "systematisch Lügen verbreiten" und dabei "unschuldige Menschen schädigen würden, nur um ihre Fassade aufrechtzuerhalten". Zudem behauptete er, David und Victoria hätten mit allen Mitteln versucht, die Beziehung zwischen Brooklyn und Nicola zu sabotieren. "Meine Familie wertet öffentliche Werbung und Unterstützung über alles andere. Brand Beckham kommt zuerst", erklärte Brooklyn und berichtete weiter von inszenierten Social-Media-Posts, unechten Beziehungen und einem Leben in perfekter Kulisse.

Getty Images Brooklyn, David und Victoria Beckham bei den British Fashion Awards 2018

Getty Images Romeo, Cruz, Harper, David, Victoria und Brooklyn Beckham, 2023

Getty Images Brooklyn Peltz Beckham beim "Plan a Summer Party"-Event in Los Angeles, 2025