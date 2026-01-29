Preview: Übersteht Ariel Dschungelprüfung in 40 Metern Höhe?

Ariel scheint in diesem Jahr die Auserwählte der Dschungelcamp-Zuschauer zu sein. Das Reality-Sternchen musste bisher in jede Prüfung – auch heute Abend ist es wieder so weit. Dieses Mal steht eine Challenge in 40 Metern Höhe an. Es wartet das "TraumASchiff". Aber wird Ariel sich überwinden? RTL gibt nun in einer Preview einen ersten Einblick in die Prüfung. Und der Clip zeigt, dass die 22-Jährige sich zumindest an den wackligen Parkour in luftiger Höhe heranwagt. "Sch*iße, das ist ja fast schlimmer als Bungee-Jumping, weil das so wackelt", stellt sie ängstlich fest, läuft aber vorsichtig weiter vorwärts. Dabei ist sie erstaunlich ruhig. In den vorherigen Prüfungen fiel sie vor allem mit ihren lauten Schreien auf. Das stellt auch Moderator Jan Köppen (42) fest: "Macht sie gut."

Mit dem Überwinden ihrer Ängste klappte es in den anderen Prüfungen für Ariel bisher eher so mäßig gut. Die Challenge "Kotzella-Festival" zusammen mit Eva Benetatou (33) und Gil Ofarim (43) trat sie gar nicht erst an. Grund dafür war aber gar nicht die Prüfung selbst, sondern ein Streit mit Eva kurz vorher. Diese warf Ariel vor, immer wieder auf Menschen einzutreten, die schon am Boden liegen und stellte auch die Frage, ob das die Werte seien, die sie ihrer Tochter vermitteln wolle. Vor allem Letzteres war für die ehemalige Are You The One?-Kandidatin einer zu viel. Vor Prüfungsstart erklärte sie Jan und Sonja Zietlow (57): "Alle im Team haben Hunger, ich habe Hunger und es tut mir unfassbar leid, aber ich stehe für mich ein. Ich kann mir selbst nicht untreu sein."

Mit ihrer dominanten und provokanten Art eckt Ariel derzeit im Dschungel immer mehr an. Auch die Fans sind zunehmend genervt. Wurde das Verhalten der Mutter einer Tochter anfänglich noch gefeiert, schwenkt die allgemeine Meinung jetzt eher um. Vor allem die verweigerte Prüfung tat nichts für Ariels Ruf. Tatsächlich forderten manche Fans sogar ihren Rauswurf. Unter einem Instagram-Post des offiziellen Accounts schimpfte ein User: "Hat sie nicht gemacht?! Elf andere einfach im Stich gelassen?! Das sind doch mal gute Werte, die sie da vertritt…" Zusätzlich sind die Zuschauer auch von ihrer mangelnden Leistung bei den Prüfungen gelangweilt. "Keine Prüfungen sehen – das ist doch langweilig, deshalb schaut man doch Dschungelcamp… Ariel muss raus, es wird unlustig", meint ein weiterer Fan.

