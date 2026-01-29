Luke Thompson lehnt "Bridgerton"-Tipps seiner Kollegen ab

Luke Thompson (37) geht seinen Bridgerton-Weg allein und das ganz bewusst. Der Darsteller von Benedict ist in Staffel vier der Netflix-Hitserie erstmals der Mann im Mittelpunkt und verriet Entertainment Weekly, dass er vor dem Sprung ins Rampenlicht keine Ratschläge der früheren Hauptdarsteller eingeholt hat. "Ich habe es nicht", sagte Luke. "Es wurde angeboten. Leute sagten: 'Wenn du Hilfe brauchst, dann…' Und das ist großartig!" Er wolle aber seine eigenen Fehler machen und sich durchbeißen, erklärte der Brite. Los geht es schon bald: Teil eins der neuen Staffel startet am 29. Januar auf Netflix, der zweite und abschließende Teil folgt am 26. Februar. An seiner Seite: Yerin Ha (30) als mysteriöse "Lady in Silber" auf dem Maskenball.

Mehr denn je unterstreicht Luke, wie sehr sich jede "Bridgerton"-Staffel neu erfindet. "Es ist einfach so persönlich", betonte er gegenüber Entertainment Weekly. Das Format wechselt jährlich die Perspektive und damit die Dynamik, weshalb gut gemeinte Tipps nicht immer passen würden. "Es ist nicht diese Formel, der du gerecht werden musst, und die Leute, die es schon gemacht haben, sagen: 'So läuft das'", erklärte der Star weiter. Staffel vier erzählt eine Aschenputtel-Variante: Der charmante Lebemann Benedict verliebt sich in die mutige Hausangestellte Sophie Baek, gespielt von Yerin Ha. Die beiden begegnen sich beim Maskenball der Bridgertons, wo Sophie für eine Nacht als geheimnisvolle "Lady in Silber" auftritt – bis sie Punkt Mitternacht verschwindet und Benedict sich auf die Suche macht.

Für die Fans bedeutet das ein frischer Blick auf Benedict, der in den vergangenen Jahren als künstlerisch veranlagter, freigeistiger Bruder auffiel und mit Leichtigkeit und Esprit durch die Londoner Saison glitt. Kolleginnen und Kollegen beschreiben Luke seit Langem als Teamplayer, der am Set Ruhe ausstrahlt und Gespräche lieber ehrlich als laut führt. In Interviews wirkte der Schauspieler privat bodenständig, mit einer Vorliebe für Theaterproben und lange Spaziergänge zwischen Drehtagen. Wer ihn kennt, hört in seiner Entscheidung gegen Ratschläge vor allem eines: den Wunsch, das Zentrum der Geschichte auf seine Art zu fühlen – leise, konzentriert und nah an Benedicts Herz.

Getty Images Luke Thompson, Schauspieler

Getty Images Yerin Ha und Luke Thompson bei der Premiere von "Bridgerton" Staffel 4

Getty Images Cast und Team von "Bridgerton" bei der Weltpremiere von Staffel 4 im Palais Brongniart in Paris