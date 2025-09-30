Prinzessin Catharina-Amalia (21) von Oranien steht offiziell am Beginn eines neuen Kapitels in ihrem Leben. Laut einer Pressemitteilung des niederländischen Königshauses wurde die Thronfolgerin der Niederlande per Königlichem Erlass in den Reservestab der niederländischen Streitkräfte aufgenommen. "Die Prinzessin von Oranien beginnt am 30. September ihre Ausbildung am Defensity College. Sie wird verschiedene theoretische Module und Schulungen der Ausbildung absolvieren und als Werkstudentin beim Verwaltungsstab der Verteidigung anfangen", heißt es in dem Statement. Ihren Dienst tritt die Kronprinzessin unentgeltlich an.

Das Programm umfasst in den kommenden Wochen und Monaten verschiedene Tätigkeitsbereiche und Veranstaltungen, die ihrer militärischen, persönlichen und beruflichen Entwicklung dienen sollen. Amalia wird bei der Königlichen Marine, der Landstreitkraft und der Luftwaffe als Matrosin beziehungsweise als Soldatin dritter Klasse geführt. Nach Abschluss der allgemeinen Militärausbildung ist eine Beförderung zur Unteroffizierin vorgesehen. Das Defensity College zielt darauf ab, das Verständnis für die Streitkräfte in der Gesellschaft zu stärken und Studierenden sinnvolle Erfahrungen parallel zu ihrem Studium zu ermöglichen.

Die 21-Jährige ist nicht neu darin, Herausforderungen zu meistern. Nach ihrem Abitur hatte sie ein Gap Year eingelegt und anschließend mit einem interdisziplinären Studium an der Universität Amsterdam begonnen, das sie vor Kurzem abgeschlossen hat. Ihr Bachelorstudium im Bereich niederländisches Recht läuft ebenfalls parallel. Trotz ihres aristokratischen Status verfolgt Amalia ihre Ziele mit Entschlossenheit und blickt stets nach vorn. Obwohl ein Armbruch kurzfristige Einschränkungen bringt, wird dies ihrem Engagement für ihre neue Rolle als militärische Reservistin keinen Abbruch tun.

Anzeige Anzeige

IMAGO / PPE Prinzessin Catharina-Amalia, Juni 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / MPG Prinzessin Catharina-Amalia, April 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Agencia EFE Prinzessin Catharina-Amalia, April 2024