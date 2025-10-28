Gracie Abrams und Taylor arbeiteten halbbetrunken an Song

Gracie Abrams (26) hat in einem Gespräch mit Vogue España offenbart, wie ihre Zusammenarbeit mit Taylor Swift (35) zustande kam. Die Sängerin, die mit ihrer Musik internationale Erfolge feiert, erinnerte sich an einen Abend bei Taylor zu Hause, der zur Geburtsstunde ihres gemeinsamen Songs "Us" wurde. Gracie erklärte: "Wir gingen erst zusammen essen, dann hörten wir uns zu Hause gegenseitig die Alben an, an denen wir gerade arbeiteten. Wir fingen an zu jammen und, halb betrunken, schrieben wir den ganzen Song." Der spontane Abend mit Taylor sei dabei ebenso lustig wie produktiv gewesen, so Gracie weiter.

Das Treffen kam über den gemeinsamen Produzenten Aaron Dessner zustande. Aaron, der unter anderem an Taylors Erfolgsalbum "Folklore" mitgearbeitet hatte, ist für Gracie längst mehr als nur ein kreativer Partner: "Er ist wie Familie für mich." Zu der Zeit, als die beiden Sängerinnen zusammenkamen, war Taylor mit der Arbeit an ihrem Album "The Tortured Poets Department" beschäftigt, während Gracie an "The Secret of Us" arbeitete. Die Synergie war sofort spürbar und führte zu einem Song, der nicht nur ihrer Zusammenarbeit, sondern auch ihrer Freundschaft Ausdruck verleiht.

Gracie erzählte, dass Taylor für sie schon vor diesem Projekt eine große Inspirationsquelle gewesen sei: "Ich bin mit ihrer Musik aufgewachsen, sie hat viele wichtige Momente in meinem Leben begleitet." Obwohl sich die beiden erst später persönlich kennenlernten, fühlte es sich für Gracie so an, als würde sie Taylor schon ewig kennen. Die Sängerin hat sich in der letzten Zeit zu einer festen Größe in der Musikszene entwickelt und kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken, in der sie es offenbar auch versteht, aus ungezwungenen Momenten wie diesem musikalisches Gold zu schaffen. Taylor zeigte sich ebenfalls als charismatische Gastgeberin, deren Talent nicht nur Millionen Fans, sondern auch Kolleginnen wie Gracie immer wieder beeindruckt.

Anzeige Anzeige

Noam Galai/Getty Images for Mtv, Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue Collage: Taylor Swift und Gracie Abrams

Anzeige Anzeige

Getty Images Gracie Abrams im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Imago Taylor Swift während der Eröffnungsshow der The Eras Tour in Australien, 16. Februar 2024