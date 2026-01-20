Simone Ballack nimmt Emilios (†) Asche mit ins Dschungelcamp

Simone Ballack (49) zieht am 23. Januar ins Dschungelcamp. Die einstige Spielerfrau möchte sich dieses Jahr durch ekelerregende Dschungelprüfungen und intensive Lagerfeuer-Gespräche kämpfen, um am Ende den Titel "Dschungelkönigin 2026" zu tragen. Ihr Luxusgegenstand, eine Halskette, soll ihr für diesen Kampf Glück bringen – es ist nämlich eine ganz besondere Halskette: "Das ist die Asche von meinem verstorbenen Sohn Emilio", verrät Simone stolz im Interview mit Bild.

Die Ex-Frau von Michael Ballack (49) hat sich die Asche ihres Sohnes zu einem Schmuckstück verarbeiten lassen. Emilio kam 2021 im Alter von 18 Jahren bei einem Unfall mit dem Quad ums Leben. "Es gibt Firmen, die anbieten, dass man einen Teil der Asche nimmt und sich daraus einen Stein pressen lässt. Das habe ich gemacht", erklärt Simone und ergänzt: "Die Anhänger symbolisieren zwei Engelsflügel, die um den Stein kommen. Ich glaube an Engel."

Solch ein kostbarer Luxusgegenstand darf im Dschungel selbstverständlich nicht abhandenkommen. Die Reality-TV-Bekanntheit hat deswegen im Voraus Abmachungen getroffen, die ihr den Schutz ihres Glücksbringers garantieren. "Ich wollte die Kette nur mitnehmen, wenn diese im Camp in Sicherheit ist, wenn ich sie zum Beispiel für eine Prüfung ablegen muss. Die Produktion wird sich darum kümmern. Es gibt ein Beutelchen, in dem die Kette aufbewahrt und von einem Mitarbeiter bewacht wird."

Anzeige Anzeige

Imago Simone Ballack beim Abflug ins RTL-Dschungelcamp 2026 am Frankfurter Flughafen

Anzeige Anzeige

Instagram / simoneballack Simone Ballack und ihr Sohn Emilio

Anzeige Anzeige

RTL Simone Ballack, Dschungelcamp-Teilnehmerin