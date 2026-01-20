Zufall? Kim Virginia Grey filmt sich beim Streit mit Nikola

Kim Virginia Grey (30) und Nikola Grey (30) geben ihren Fans aktuell tiefe Einblicke in den Alltag ihrer Ehe – inklusive Zoff vor laufender Kamera. In einer neuen Instagram-Story filmt sich Kim, wie sie offenbar auf dem Weg zur Arbeit ist und dabei gut gelaunt erklärt, sie gehe jetzt "ins Büro" und mache "ein paar Erwachsenensachen". Doch kaum nähert sie sich der Tür, kippt die Stimmung: Nikola reagiert genervt, stoppt sie resolut und macht ihr vor der Kamera eine klare Ansage. Vor den Augen der Follower entsteht ein hitziger Moment, der mit einem genervten Augenrollen von Kim und einem abrupten Story-Ende endet – und der Netzgemeinde reichlich Gesprächsstoff liefert.

In der Sequenz, die Kim mit ihren Followern teilt, hört man den Reality-Star zunächst sagen, momentan sei bei ihnen "irgendwie nur Arbeit, Arbeit, Arbeit". Noch während sie spricht, schaltet sich Nikola mit deutlich verärgertem Ton ein: "Was soll das? Zeig das Büro nicht. Du weißt, wir dürfen das nicht zeigen – ich checke das nicht... Was ist das Problem?" Kim versucht, ihn zu beruhigen und weist darauf hin, dass er doch sehe, wie sie die Kamera halte. Doch Nikola bleibt hartnäckig, fordert: "Geh bitte raus. Ich muss arbeiten. Lass mich machen und gut ist." Als Kim irritiert nachhakt, warum er so reagiert, kontert er erneut, sie wisse schließlich, dass das Büro tabu sei. Kim verdreht schließlich die Augen – dann bricht die Story ab. Im Netz diskutieren Fans nun, ob es sich um einen echten Alltagsstreit handelt oder um bewusst provozierte Aufregung, schließlich sind beide dafür bekannt, mit Emotionen vor der Kamera nicht zu geizen.

Abseits des kurzen Schlagabtauschs bemühen sich Kim und Nikola seit einiger Zeit, ihre Ehe zu stabilisieren und Vertrauen neu aufzubauen – bevorzugt leise und ohne großes Tamtam. Beide haben sich einen Namen im Reality-Kosmos gemacht, kennen die Dynamik zwischen Öffentlichkeit und Privatem und wissen, wie schnell Grenzen verwischen können. Im Alltag zeigt sich das oft dort, wo es am sensibelsten ist: bei gemeinsamen Projekten, Routinen und in den kleinen Momenten zwischen Arbeit und Zweisamkeit. Wer die beiden länger verfolgt, weiß, dass sie die Nähe zu ihrer Community suchen, zugleich aber regelmäßig abwägen müssen, was hinter verschlossenen Türen bleibt. Diese Gratwanderung prägt ihre Beziehung ebenso wie ihr Berufsleben – und sorgt immer wieder für Reibungspunkte, die nicht nur die Kamera, sondern auch ihre Fans beschäftigen.

Imago Kim Virginia am Flughafen Frankfurt vor ihrem Auslandsumzug nach Dubai

Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, September 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Oktober 2025