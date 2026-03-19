Oscars: Dieser Patzer beschäftigt Nicole Kidman bis heute

Wenn die Oscars verliehen werden, herrscht selbst bei den coolsten Hollywoodstars Ausnahmezustand: In einem Interview mit Variety gewährte Nicole Kidman (58) nun ehrliche Einblicke in ihr Gefühlschaos, als sie 2003 einen Oscar für ihre Darbietung in "The Hours" gewann. Nicole habe vor lauter Nervosität sogar vergessen, ihren Vater in ihrer Dankesrede zu erwähnen, obwohl dieser direkt neben ihr saß! Sie erinnert sich noch daran, wie sie heftige Selbstzweifel plagten, während sie auf der Bühne stand: "Ich habe das nicht verdient. Ich habe Angst. Wie kann ich allen danken?", sei es ihr damals durch den Kopf geschossen.

Im Interview erzählt Nicole, dass in dem Moment, als Denzel Washington sie auf die Bühne rief, um sie herum zunächst "alles dunkel" geworden sei. Die Oscar-Gewinnerin habe zwar noch genau vor Augen, wie sie ihre Mutter im Saal fest in die Arme schloss und Denzel auf der Bühne einen Kuss gab, doch die Gedanken an ihren Vater seien in der Aufregung schlicht verschwunden. Stattdessen konzentrierte sie sich in ihrer Dankesrede darauf, den vielen Menschen hinter den Kulissen zu danken – Regisseur Stephen Daldry (64), Drehbuchautor David Hare, Kostümdesignerin Ann Roth und das gesamte Team, das ihre gefeierte Darstellung überhaupt erst möglich gemacht habe. "Ich bin nur ein Rädchen im Getriebe", sagte Nicole im Interview: "Ich habe etwas beigetragen. Aber eigentlich ist es das Werk aller zusammen."

Hinter ihrem Erfolg steckte jedoch ein ganz persönlicher Antrieb: Nicole erklärte in ihrer Rede, dass sie vor allem ihre Mutter stolz machen wollte. Auch Jahre nach deren Tod bleibt die 58-Jährige dieser Mission treu und möchte die Werte, die ihre Eltern ihr mitgegeben haben, in ihrer Karriere weitertragen. Beide hätten sich stark für andere eingesetzt und wenig Wert auf eigene Anerkennung gelegt. Nicole beschreibt ihren Vater als jemanden, der kaum Schimpfwörter benutzte und Missfallen höchstens mit Sätzen wie "Das ist schlechtes Verhalten" ausdrückte, während ihre Mutter von ihren beruflichen Träumen zurückstecken musste. "Sie waren großzügig mit allem, was sie hatten", erklärte die Schauspielerin im Interview.

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Getty Images Nicole Kidman, Mai 2025

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Getty Images Nicole Kidman bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood

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Imago Nicole Kidman auf den Chanel-Modenschau, Oktober 2025