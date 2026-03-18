Stichelt Cruz Beckham in neuem Song gegen Bruder Brooklyn?

Für Cruz Beckham (21) läuft es derzeit rund: Mit bereits zwei erfolgreichen Singles im Gepäck und einer Tournee quer durch Großbritannien und Europa baut der jüngste Sohn von Victoria (51) und David Beckham (50) seinen Ruf als aufstrebender Musiker konsequent aus. Doch sein neuestes, noch unveröffentlichtes Werk dürfte weit mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen, als rein musikalische Qualitäten vermuten lassen. Der Song mit dem Titel "Loneliest Boy" liest sich für viele Beobachter wie ein offener Brief an den entfremdeten ältesten Bruder Brooklyn Peltz-Beckham (27). In den Lyrics heißt es unmissverständlich: "Der einsamste Junge, Mama redet nicht zu viel, es bricht ihr das Herz. Es zeigt sich in den kleinen Dingen, die du nicht tust."

Eine Strophe richtet sich mit auffälliger Direktheit an eine Person, die sich selbst isoliert und dabei alle vor den Kopf stößt, die ihr Gutes wollen: "Schieb nicht alle deine Freunde von dir weg, wenn wir versuchen, dir unsere Liebe zu zeigen." Gemeint ist damit offenkundig Brooklyn, der sich seit geraumer Zeit von seiner Kernfamilie abgewandt hat – und das auf eine Weise, die zuletzt immer mehr öffentliche Wellen schlug. Vergangenes Wochenende ignorierte er den britischen Muttertag vollständig, ohne seiner Mutter Victoria auch nur eine Zeile zu widmen. Stattdessen postete er einen liebevollen Geburtstagsgruß für seine Schwiegermutter Claudia Heffner Peltz (71) – drei Tage nach deren eigentlichem Geburtstag. Die Symbolik dieses Timings dürfte kaum zufällig sein. Brooklyn hatte zuvor in einer ausführlichen Instagram-Erklärung schwere Vorwürfe gegen seine Eltern erhoben und ihnen vorgeworfen, seine Ehe von Anfang an sabotiert zu haben.

Auch die Distanz zwischen den Brüdern bleibt ein sensibles Thema. Brooklyn lebt mit Ehefrau Nicola in den USA, während Cruz zwischen Studio, Bühne und Familie pendelt. Vor Kurzem wurde der Sänger auf offener Straße zu einem möglichen Frieden mit Brooklyn angesprochen und ließ erkennen, dass er sich eine Annäherung wünscht. Unterwegs war er damals mit seiner Freundin Jackie Apostel. Zu Familienfeiern zeigen die Beckhams traditionell viel Herz – Eltern Victoria und David teilen zu besonderen Anlässen gerne nostalgische Fotos und Kosenamen wie "Buster" für ihren Ältesten. Auch Cruz pflegt ein enges Verhältnis zu Bruder Romeo; gemeinsame Erinnerungen an Kindheitstage in London und an Reisen mit der ganzen Rasselbande sind bis heute ein verbindendes Thema in der berühmten Familie.

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Instagram / cruzbeckham Cruz Beckham und seine Band, 2026

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Instagram / victoriabeckham Cruz Beckham, Brooklyn Peltz-Beckham, Romeo Beckham und David Beckham

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Instagram / davidbeckham Romeo, Cruz, Victoria, Harper und David Beckham, August 2024

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