Zeit im Erziehungscamp: Paris Hilton hatte Suizidgedanken

Paris Hilton (44) hat in einem neuen Interview nun offen über ihre dunkelste Zeit gesprochen – und darüber, wie nah sie damals am Abgrund stand. Die Reality-Ikone erklärte dem Magazin People, dass sie während ihrer Jugend in Erziehungs-Internaten wie der Provo Canyon School in Utah so stark misshandelt wurde, dass sie oft "nicht mehr leben" wollte. Die Erlebnisse dort hätten sie täglich in Angst versetzt, sagte Paris. Passiert ist all das, als sie von ihren Eltern in solche Einrichtungen geschickt wurde, angeblich, um ihr emotionales Wachstum zu fördern – eine Darstellung, die sich laut der 44-Jährigen als Lüge herausstellte. Heute ist sie verheiratet mit Carter Reum und zweifache Mutter, doch die Erinnerungen lassen sie nicht los.

Paris schildert, wie sie als Teenager körperliche, psychische und sexuelle Gewalt erlebte und wie die Verantwortlichen systematisch Scham nutzten, um die Jugendlichen zum Schweigen zu bringen. "So kommen sie damit durch – sie beschämen die Kinder so sehr, dass wir zu beschämt waren, darüber zu reden", erklärte sie im Interview. Man kommt aus diesen Einrichtungen "traumatisierter heraus, als man hineingegangen ist", fügte sie hinzu. Jahre später musste die DJane eine weitere Demütigung ertragen: 2004 veröffentlichte Ex-Freund Rick Salomon (57) ein Intimvideo, das 2001 entstanden war. "Jemandem zu vertrauen und dann so verletzt zu werden, war einfach das Schrecklichste", sagte die "Stars Are Blind"-Sängerin. Die öffentliche Häme danach habe sie tief getroffen: "Ich war einfach ein junges Mädchen, das ihr Leben lebte, aber die ganze Welt hat zugeschaut, geurteilt und alles analysiert."

Heute, als Mutter einer Tochter und eines Sohnes, ringt die Unternehmerin mit der Frage, wie sie ihren Kindern eines Tages von dieser Vergangenheit erzählen soll. Der Gedanke daran mache sie besonders traurig, weil sie mit 19 Jahren durch diese enorme Verletzung ihrer Privatsphäre zum globalen Gespött wurde. Paris betont, die Erfahrungen hätten sie gezeichnet, zugleich aber auch widerstandsfähig gemacht – es hätte sie quasi "auf Hollywood vorbereitet", wie sie gegenüber People sagt. Abseits des Rampenlichts pflegt sie ein enges Familienleben mit Carter, teilt gern kleine Momente mit ihren Kindern und sucht sichtbar nach Heilung. Nähe findet sie bei Freundinnen aus frühen Tagen und in der Familie, die ihr heute das gibt, was ihr als Teenager fehlte: Sicherheit, Rückhalt und das Gefühl, gehört zu werden.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Paris Hilton im März 2025

Evan Agostini / Getty Images Rick Salomon