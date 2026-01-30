RTL jubelt: Die Dschungelcamp-Quoten begeistern erneut

RTL hat am Mittwochabend erneut den Dschungel-Thron erobert: Ab 20:15 Uhr lockte Folge 6 von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" 4,18 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme, in der Spitze sogar 4,56 Millionen. In der Kernzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen sprang ein Marktanteil von 30,1 Prozent heraus, bei den 14- bis 49-Jährigen waren es beeindruckende 33,6 Prozent. Damit holte das Dschungelcamp die Primetime- und den Tagessieg und legte im Vergleich zum Vorjahr in allen drei Zielgruppen zu. Weiter ging es direkt im Anschluss mit "Ich bin ein Star – Die Stunde danach", bevor Stefan Raab (59) um 23:30 Uhr sein satirisches Schlusswort servierte – ein Dschungelabend aus einem Guss, der das Publikum bis weit nach Mitternacht band - das geht aus einer Pressemitteilung von RTL hervor.

Auch die Begleitformate profitierten kräftig von der Sogwirkung: "Die Stunde danach" erzielte mit 2,07 Millionen Zuschauern den zweitbesten Staffelwert und kam auf 23,2 Prozent Marktanteil bei 14-59 sowie 24,7 Prozent bei 14-49. Raabs "Die Stefan Raab Show – Die halbe Stunde nach der Stunde danach" lieferte anschließend ein knackiges Fazit mit sehr guten 15,6 Prozent bei 14-59 und starken 18,3 Prozent bei 14-49. Insgesamt markierte RTL mit 16,3 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen die klare Nummer eins; bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es sogar für 18,5 Prozent. Und die Party geht weiter: Schon heute stehen die 7. Live-Show um 20:15 Uhr, danach "Die Stunde danach" um 22:30 Uhr und ab 23:30 Uhr erneut Raabs Late-Nachklapp an – diesmal mit Renaldo Neigert, einem Experten für exotische Tierarten.

Hinter den Zahlen steckt ein vertrautes Ritual für Fans: Erst Camp-Zoff und Sternejagd, dann Läster-Lounge und neuerdings auch der augenzwinkernde Blick von TV-Urgestein Stefan Raab, der die Nachtmenschen noch einmal zusammentrommelt. Die Community verabredet sich längst wie selbstverständlich zur abendlichen Dschungelrunde, kommentiert parallel in sozialen Netzwerken und feiert Running Gags und Pannen gleich mit. Wer sich am nächsten Morgen in den Gruppenchats meldet, hat so Gesprächsstoff satt.

Anzeige Anzeige

RTL Samira Yavuz, Nicole Belstler-Boettcher und Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

IMAGO / Eventflash Stefan Raab bei der Premiere von "Das Kanu des Manitu", August 2025

Anzeige Anzeige

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026