In Häcksler gegriffen: Judith Rakers verletzt sich am Finger

Moderatorin Judith Rakers (50) hat sich bei einem Haushaltsunfall in ihrer Küche verletzt – und nimmt ihre Fans im Podcast direkt mit ins Geschehen. In der aktuellen Folge von "Baborie & Rakers - Was war los gewesen?" schildert die TV-Bekanntheit, wie sie sich an einem Schneidemesser eines Häckslers vier feine, aber tiefe Schnitte an Zeige- und Mittelfinger zugezogen hat. Gemeinsam mit Co-Moderatorin Ariana Baborie sitzt sie im Studio, zeigt ihre von zwei Pflastern bedeckten Finger und gesteht: Unter den Pflastern pocht es heftig. "Ich möchte Mitleid", ruft Judith gleich zu Beginn – und sorgt damit dafür, dass ihre kleine Küchenpanne plötzlich zum Gesprächsthema wird.

Im Detail erzählt Judith, wie der Unfall passiert ist: Sie hatte das scharfe Messer ihres Kräuterhäckslers in die Spülmaschine gelegt und wollte es anschließend vorsichtig herausnehmen. "Ich wollte es nur hochheben", erinnert sich die frühere Tagesschau-Sprecherin. Doch innerhalb von "einer Hundertstelsekunde" entstanden vier Schnitte, sofort schoss das Blut. Ariana reagiert hörbar geschockt: "Oh Gott, mir wird ganz schlecht." Als sie schließlich einen Blick auf die Wunde werfen darf, staunt sie über die Optik der Haut, die durch die Pflaster ganz aufgequollen ist: "Deine Finger haben auf jeden Fall richtig gelitten ... Du siehst wirklich aus wie eine Wasserleiche." Immerhin: Die eigentlichen Schnitte sind zu diesem Zeitpunkt schon kaum noch zu sehen, wie die Podcasterin beruhigt feststellt.

Zwischen all den leicht schaurigen Details plaudert Judith auch über ihr eigenes Körpergefühl und gesteht, dass sie beim Anblick von Verletzungen ein sehr unangenehmes Gefühl bekommt, das sie mit schneller Fahrstuhlfahrt vergleicht. "Das rutscht einem dann so nach unten quasi zwischen die Beine", beschreibt die Moderatorin im Gespräch mit Ariana. Gleichzeitig macht sie klar, dass sie manche Körperteile nur bemerkt, wenn sie sich melden: "Ich spüre jetzt gerade nicht, dass ich einen Bauch habe", erklärt sie, während sie über die pochenden Finger spricht und bekennt, dass sie sich noch nicht traut, die Pflaster selbst zu entfernen.

Getty Images Judith Rakers, Moderatorin

Instagram / judith_rakers Judith Rakers, TV-Bekanntheit

Instagram / judith_rakers Judith Rakers im Januar 2025