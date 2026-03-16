Hailey Bieber glänzt im Leopard-Look bei Oscars-After-Party

Hailey Bieber (29) setzte am 15. März ein modisches Statement bei der jährlichen Vanity Fair Party anlässlich der Academy Awards. Die Rhode-Skin-Gründerin erschien im Los Angeles County Museum of Art in einem atemberaubenden Leopardenkleid, das ihr von Giorgio Armani (†91) maßgeschneidert wurde. Dazu kombinierte sie eine zarte Halskette und trug ihr Haar offen und mit einem Mittelscheitel gestylt. Ihr Ehemann Justin Bieber (32) war nicht an ihrer Seite auf dem roten Teppich – er blieb laut E! News zu Hause beim gemeinsamen anderthalbjährigen Sohn Jack Blues Bieber.

Dass einer von beiden bei ihrem kleinen Sohn bleibt, während der andere arbeitet, ist für das Paar inzwischen zur Normalität geworden. "Einen großartigen Partner zu haben, ist wirklich wichtig", erklärte Hailey im Februar bei einer Vogue-Veranstaltung in Australien und betonte, wie entscheidend es sei, sich die Verantwortung zu teilen. "Ich bin hier am Arbeiten und mein Sohn ist zu Hause bei seinem Vater und lebt sein bestes Leben. Diese Unterstützung zu haben, ist sehr befreiend und macht die Entscheidung ein bisschen leichter", fügte sie hinzu.

Trotz ihres Alltags als Eltern nehmen sich Hailey und Justin auch immer wieder bewusst Zeit für gemeinsame Paarmomente – fernab von Windeln und Spielzeug. Bei den Grammys 2026 feierten sie nach vier Jahren ihr gemeinsames Red-Carpet-Comeback und legten anschließend bei einer After-Party nach, nachdem Justin seinen Song "Yukon" performt hatte. Im Gespräch mit E! News schwärmte Hailey davon, wie sehr sie es liebe, ihren Mann auch beruflich an ihrer Seite zu haben: "Ich bin immer super aufgeregt, mit der Person zusammenzuarbeiten, die ich liebe." Für das Paar sei es etwas Besonderes, dass beide ihren Leidenschaften nachgehen und hin und wieder gemeinsame Projekte umsetzen können. Außerdem betonte sie, dass sie und Justin vor allem Dinge bevorzugen, die sich "mühelos und nahtlos" anfühlen und einfach Spaß machen – egal ob als Eltern-Team zu Hause oder als Glamour-Duo auf dem roten Teppich.

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Getty Images Hailey Bieber bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA in Los Angeles

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Getty Images Hailey Bieber bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA in Los Angeles

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Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2026