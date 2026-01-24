Oscars: Timothée Chalamet zieht mit Marlon Brando gleich

Timothée Chalamet (30) hat es geschafft: Der 30-jährige Schauspieler zieht nun laut Daily Mail mit Hollywood-Ikone Marlon Brando (†80) gleich. Mit seiner dritten Oscar-Nominierung vor seinem 31. Geburtstag ist er damit der jüngste männliche Schauspieler seit Marlon Brando, dem dieses Kunststück gelungen ist. Für seine Rolle in "Marty Supreme" gilt Timothée als Favorit und tritt in der Kategorie Bester Hauptdarsteller gegen Größen wie Leonardo DiCaprio (51) und Michael B. Jordan (38) an. Der Film erzählt die Geschichte des Tischtennisspielers Marty Reisman und dessen Weg zu den British Open.

Bereits 2017 erhielt Timothée für "Call Me By Your Name" seine erste Oscar-Nominierung, im vergangenen Jahr folgte eine weitere Ehrung für "A Complete Unknown". Mit "Marty Supreme", das seit seiner Premiere von Kritikern gefeiert wird, hat er sich nun erneut einen festen Platz unter den besten Schauspielern seiner Generation gesichert. Die Bekanntgabe der Nominierungen sorgte insgesamt für Überraschungen: Ariana Grande (32), die mit "Wicked: For Good" als Favoritin gehandelt wurde, ging laut Daily Mail ebenso leer aus wie Gwyneth Paltrow (53). Jessie Buckley hingegen gilt in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin für "Hamnet" als klare Anwärterin auf den Oscar.

Marlon Brando, der ebenfalls drei Oscar-Nominierungen vor seinem 30. Geburtstag erhielt, prägte mit Rollen in "Endstation Sehnsucht", "Viva Zapata!" und "Julius Caesar" die Filmgeschichte. Später begeisterte er mit Klassikern wie "Die Faust im Nacken" und "Der Pate" und wird bis heute als einer der größten Schauspieler Hollywoods gefeiert. Timothée Chalamet tritt mit diesem Meilenstein nun also in wahrlich ehrwürdige Fußstapfen. Fans und Kollegen blicken gespannt auf die Oscar-Verleihung und darauf, ob er diesen historischen Erfolg noch weiter ausbauen kann.

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet bei der New-York-Premiere von A24s "Marty Supreme" am 16. Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / tchalamet Timothée Chalamet, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Marlon Brando im Jahr 1951