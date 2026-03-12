Prinzessin Diana bereitete Prinz Harry auf Königsrolle vor

Prinzessin Diana (†36) machte sich offenbar Gedanken darüber, welcher ihrer Söhne eines Tages König werden sollte. Der ehemalige Royal-Reporter der Daily Mail, Richard Kay, der mit Diana befreundet war, enthüllte jetzt im Podcast "Palace Confidential", dass die verstorbene Prinzessin ihren jüngeren Sohn Harry (41) auf die Rolle als Thronfolger vorbereitet habe. "Als seine Mutter noch lebte, erzählte sie mir, sie glaube nicht, dass William den 'Topjob', wie sie es nannte, haben wolle", erklärte Richard. William sei als Kind sehr schüchtern und zurückhaltend gewesen, weshalb Diana sich vorstellte, dass Harry eines Tages seinem Vater König Charles (77) nachfolgen könnte. Sie habe sogar einen besonderen Spitznamen für Harry gehabt: "Sie nannte ihn 'Good King Harry' – eine Anspielung auf mittelalterliche Zeiten", verriet der Adelsexperte.

Die Realität hat sich jedoch völlig anders entwickelt, als Diana es sich damals vorgestellt hatte. "Es ist alles nicht so gekommen, wie Diana es vermutet hat und ich glaube, wir sind alle ziemlich dankbar dafür", sagte Richard im Podcast. William gilt heute als pflichtbewusst und verlässlich und bereitet sich darauf vor, eines Tages König zu werden. "Der Konsens ist, dass wir den Richtigen bekommen haben", erklärte der Royal-Experte und lobte, dass William in seine Rolle hineingewachsen sei und neue Wege gehe, um die Monarchie zu modernisieren. Harry hingegen hat dem Königshaus den Rücken gekehrt und lebt seit 2020 mit seiner Frau Meghan und den gemeinsamen Kindern Archie und Lilibet in den USA.

Diana hatte ein besonders enges Verhältnis zu ihren beiden Söhnen und liebte es, ihnen Spitznamen zu geben. Neben "Good King Harry" für ihren jüngeren Sohn nannte sie William als Kind "Wombat", ein Name, der ihm auf einer royalen Tour durch Australien verliehen wurde, als er gerade zwei Jahre alt war. Zwischen Harry und seinem Bruder William sowie ihrem Vater Charles herrscht seit dem Rückzug aus dem Königshaus große Distanz. Besonders die Netflix-Serie über die Probleme der Familie und Harrys Enthüllungsbuch "Spare", das im Januar 2023 erschien, haben den Bruch zwischen den Verwandten weiter verschärft.

Collage: Getty/Getty Prinzessin Diana und Prinz Harry

JOHNNY EGGITT/AFP/Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry und Prinz William im Jahr 1995

Getty Images Prinz Harry, Prinz William und Queen Elizabeth II. bei Trooping the Colour 2003