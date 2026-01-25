Stalkerin saß direkt neben Prinz Harry im Gerichtssaal

Unbehagliche Szenen im Londoner High Court: Prinz Harry (41) sitzt im Saal, als plötzlich eine ihm bekannte Stalkerin nur eine Handbreit hinter ihm auf der Zuschauertribüne Platz nimmt. Der Royal ist wegen seines laufenden Rechtsstreits mit dem Herausgeber der Daily Mail vor Ort, es geht um Vorwürfe unrechtmäßiger Datensammlung. Der Vorfall ereignet sich an zwei von vier Prozesstagen und er trifft Harry nicht allein, sondern in Begleitung seiner Sicherheitsleute. Diese schlagen sofort Alarm, informieren die Gerichtsmitarbeiter und bleiben dicht bei ihm. Doch weil das Gerichtsgebäude öffentlich zugänglich ist, hat die Frau offiziell Zutritt. Ein Moment, der den ohnehin angespannten Prozess noch brisanter macht.

Laut Express.co.uk ist die Frau kein unbeschriebenes Blatt: Sie soll Harry bereits auf Reisen verfolgt haben, sogar bis nach Nigeria. Im vergangenen Herbst gelangte sie zudem in den Sicherheitsbereich eines Londoner Hotels, in dem der Herzog von Sussex eine Award-Show besuchte. Wenig später tauchte sie in seiner Nähe am Centre for Blast Injury Studies im Westen Londons auf. Nach Informationen des Portals soll sie auf einer von einem privaten Nachrichtendienst geführten Liste "besessener Personen" stehen. Für Harry, dessen Beschwerde gegen eine Herabstufung seines staatlichen Schutzes in Großbritannien vor Kurzem abgewiesen wurde, gewinnt die anstehende neue Risiko-Einschätzung nun besondere Bedeutung. Ex-Anti-Terror-Chef Neil Basu nennt derartige Obsessionen im Gespräch mit Express.co.uk "unglaublich beängstigend" und betont: Man könne nie vorhersagen, ob es bei harmlosen Gesten bleibe oder in Gewalt umschlage. Die frische Bewertung seiner Gefährdungslage – die erste seit 2019 – sei daher "der korrekte Schritt".

Abseits der Sicherheitsfrage lebt Harry mit Meghan (44) und den Kindern Archie und Lilibet inzwischen in Kalifornien. Freunde beschreiben den Herzog als jemand, der Nähe zu seiner Familie sucht und in ruhigen Momenten gerne Sport treibt oder mit seinen Hunden unterwegs ist. Wer ihn erlebt, berichtet von einem Menschen, der Routinen schätzt, um im turbulenten Alltag Halt zu finden. Begegnungen mit Fans meistert der Royal meist freundlich und geduldig, nimmt sich Zeit für kurze Gespräche und Erinnerungsfotos. Solche persönlichen Momente bedeuten ihm viel, weil sie an seine Arbeit für Wohltätigkeitsprojekte anknüpfen und ihm das Gefühl geben, jenseits großer Bühnen authentisch zu bleiben. In London trifft diese private Seite allerdings auf die Realität strenger Sicherheitspläne – ein Spagat, der ihn seit Jahren begleitet.

Getty Images Prinz Harry, Januar 2026

Getty Images Prinz Harry spricht bei den WellChild Awards in London, 2025

Getty Images Prinz Harry, September 2025