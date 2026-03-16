Oscar-Afterparty: Heidi Klum überrascht mit freizügigem Look

Heidi Klum (52) hat die Partynacht in Hollywood genutzt, um nach der glamourösen Oscar-Gala noch einmal richtig aufzudrehen. In Los Angeles erschien das Model in der Nacht von Sonntag auf Montag zur legendären Vanity Fair Oscar Party im Museum LACMA – und zog dabei mit einem hauchzarten Kleid alle Blicke auf sich. Der Look setzte auf einen tiefen Ausschnitt und viel Transparenz, sodass jede Bewegung von Heidi auf dem Teppich zum Hingucker wurde. Während im Dolby Theatre kurz zuvor noch klassische Abendroben dominierten, zeigte sich die Germany's Next Topmodel-Chefin bei der Afterparty deutlich freizügiger.

Die Vanity Fair Oscar Party gilt seit Jahren als heiß begehrter Treffpunkt der Film- und Modeszene, doch in diesem Jahr war der Zutritt offenbar noch exklusiver als sonst. Laut Bild durften nur Gäste mit einer Oscar-Statue sicher hinein, alle weiteren Stars brauchten eine vorherige Einladung, um im LACMA mitzumischen. Auf dem Teppich tummelten sich neben Heidi auch Kim Kardashian (45), Jessica Alba (44), Cara Delevingne (33) und Rita Ora (35), die ebenfalls um die Aufmerksamkeit der Fotografen warben. Insgesamt wirkte die Afterparty damit deutlich luftiger und sinnlicher als der rote Teppich vor der Verleihung selbst.

Bereits bei der Oscar-Verleihung selbst hatte Heidi auf dem roten Teppich für Aufsehen gesorgt. Das Supermodel war in einer leicht transparenten Robe des Designers Chrome Hearts erschienen, die mit zahlreichen kleinen Kreuzen verziert war. Auch dort hatte sie mit ihrem gewagten Outfit bewiesen, dass sie zu den absoluten Hinguckern des Abends gehört. Für die Afterparty entschied sich die 52-Jährige erneut für einen Look, der ihre Vorliebe für transparente und freizügige Mode unterstrich.

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Imago Heidi Klum bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA in Los Angeles

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Imago Heidi Klum bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA in Los Angeles

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Getty Images Heidi Klum bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026