"Stranger Things"-Produzenten verneinen Mobbing-Gerüchte

Bei der Weltpremiere der finalen Staffel von Stranger Things haben die Serienschöpfer Matt Duffer und Ross Duffer (41) sowie Executive Producer Shawn Levy (57) auf Gerüchte um Millie Bobby Brown (21) und David Harbour (50) reagiert. Im Raum stand, Millie habe Beschwerden wegen Mobbing und Belästigung gegen ihren Co-Star eingereicht. Ross machte deutlich, was für das Team Priorität hat: "Nichts ist uns wichtiger, als einfach ein Set zu haben, an dem sich alle sicher und glücklich fühlen", sagte er gegenüber The Hollywood Reporter. Auf konkrete Vorfälle wollte er nicht eingehen. Auch Shawn bezog Stellung und sprach von Berichten, die "völlig unzutreffend" seien. Weder Millie noch David äußerten sich öffentlich, wurden am Abend jedoch gemeinsam und sichtlich gelöst fotografiert.

Ross betonte zugleich die lange gemeinsame Arbeit: Man stehe seit zehn Jahren mit diesem Ensemble am Set, "und an diesem Punkt sind sie Familie", erklärte er The Hollywood Reporter und verwies darauf, persönliche Angelegenheiten vom Set nicht zu kommentieren. Shawn unterstrich den Anspruch hinter den Kulissen: "Am Ende des Tages ist das der Job", sagte er dem Magazin. "Man muss einen respektvollen Arbeitsplatz schaffen, an dem sich alle wohl und sicher fühlen, und wir haben alles dafür getan, diese Umgebung aufzubauen. Und wir sind stolz darauf, dass uns das gelungen ist." Er ergänzte, er habe viele Geschichten gelesen, die von "völlig unzutreffend" bis zu "so viel Lärm" reichten und stellte klar, dass Respekt im Team "immer das Fundament" gewesen sei.

Das Verhältnis zwischen Millie und David stand in der Serie von Beginn an im Fokus: Er spielt den Polizisten und Ersatzvater Hopper, sie die ikonische Eleven – eine Konstellation, die die beiden auch bei Auftritten abseits der Kamera oft mit warmen Gesten spiegelten. Bei der Premiere wirkten beide vertraut, was Fans als gutes Zeichen für das Miteinander des Duos deuteten. Zuvor hatten Berichte über eine formale Beschwerde und eine interne Prüfung die Runde gemacht; offiziell bestätigt wurde das bislang nicht. Die Duffer Brothers (41) haben die Serie geschaffen und über Jahre ihren engen Kern aus Schauspielern aufgebaut, während Shawn als Produzent und Regisseur immer wieder als Bindeglied zwischen Set-Alltag und Studio fungierte. Intern beschreiben Beteiligte die Gruppe ebenfalls gerne als "Familie" – ein Selbstverständnis, das die Verantwortlichen nun einmal mehr betonten.

Frazer Harrison/Getty Images Ross und Matt Duffer bei der "Stranger Things 2"-Premiere in Los Angeles

Getty Images David Harbour und Millie Bobby Brown bei der "Stranger Things"-Premiere in Santa Monica

Atsushi Nishijima/Netflix Der Cast von "Stranger Things" Staffel fünf