Fans üben Kritik: Vanessa Borck wünscht sich Frau für Livi

Vanessa Borck (29) hat mit einer Aussage für hitzige Diskussionen in den sozialen Netzwerken gesorgt. Die Influencerin sprach in ihrem "Girls Girl Podcast" gemeinsam mit Kollegin Alexas Earth über die Zukunft ihrer Tochter Livi – genauer gesagt über deren Sexualität. Auf Instagram wurde nun ein Reel veröffentlicht, das einen Ausschnitt aus dem Gespräch zeigt. Darin äußerte Vanessa die Hoffnung, dass ihre Tochter queer sein wird. "Ich hoffe es wirklich. Also wenn sie hetero ist – egal", sagte die YouTuberin in dem Gespräch mit Alexa. Die Aussage hat in der Kommentarspalte für reichlich Gegenwind gesorgt.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs malte Alexa sich aus, wie es wäre, wenn Livi sich als hetero outen würde. Vanessa griff den Gedanken auf und erzählte scherzhaft, wie eine solche Situation ablaufen könnte. "'Mama, ich muss dir was sagen: Ich stehe auf Jungs.' Und ich nur so: 'Was habe ich falsch gemacht? Was ist eigentlich mit Frauen, findest du die nicht attraktiv?'", führte die Social-Media-Bekanntheit aus. Zwar betonte sie, dass es ihr letztendlich egal sei, fügte aber hinzu: "Aber es wäre schon cool, wenn sie auch auf Frauen steht. Ich hätte schon gerne eine Schwiegertochter – das wäre schon cool!"

Die Reaktionen auf das veröffentlichte Reel fielen größtenteils kritisch aus. "Das ist genauso komisch wie zu sagen: Ich hoffe, mein Kind ist nicht homosexuell", schrieb ein Nutzer unter das Video. Ein anderer kommentierte: "Das ist eine sehr seltsame Aussage." Auch andere Follower zeigten sich irritiert von Vanessas Worten: "Wenn das ein Witz sein soll, dann ist es ein schlechter. Finde die Aussage echt nicht normal", hieß es in einem weiteren Kommentar. "Sorry, was ein Quatsch", schrieb jemand anders. Ein User wurde noch deutlicher: "Einfach völlig daneben. Du fragst dich, was du falsch gemacht hast? Denk mal nach, bevor du redest."

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Instagram / nessiontour Vanessa Borck mit ihrer Tochter Olivia

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Instagram / nessiontour Vanessa Borck mit ihrer Tochter Livi

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Instagram / nessiontour Vanessa Borck, Influencerin