"Horror": Martin Angelo zieht "Promis unter Palmen"-Fazit

Getrennt und doch untrennbar – mit dieser Konstellation zogen Eric Stehfest (36) und Edith Stehfest (30) in die vierte Staffel von Promis unter Palmen ein. Beide hatten ihre Teilnahme ursprünglich als Paar geplant, traten dann aber als Exes gegeneinander an. Edith warf Eric in den ersten Folgen öffentlich vor, sie betrogen zu haben – ein Vorwurf, den sie später selbst bereute. Dazu gesellte sich ein handfester Streit ums Trinken, bei dem die Fetzen so richtig flogen. Die Stimmung in der Villa litt spürbar unter dem Dauerdruck, den das aufgewühlte Ex-Paar erzeugte. Edith flog zwischenzeitlich raus, was für eine kurze Verschnaufpause sorgte – doch nach dem freiwilligen Abgang von Anouschka Renzi (61) kehrte sie in Folge 5 zurück und entfachte den Zündstoff von Neuem.

Am Rande der Neueröffnung von Olivia Jones' (56) "Olivias Dschungel Bar" sprach Kandidat Martin Angelo (32) nun über das, was ihn am meisten beschäftigt hat. "Also Eric und Edith, die beiden zusammen, das war auf jeden Fall Horror. Kann man nicht anders in Worte fassen", erklärte er OK!. Allerdings: Er macht einen wichtigen Unterschied zwischen der Dynamik, die das Ex-Paar gemeinsam in der Gruppe entfachte, und den Menschen dahinter. "Dennoch muss ich sagen, dass ich alle beide wirklich irgendwie ins Herz geschlossen habe", so Martin. Das Chaos sei nicht auf böse Absicht zurückzuführen, sondern auf eine toxische Kombination zweier Menschen, deren Geschichte schlicht noch nicht aufgearbeitet war. Diese Differenziertheit überrascht bei einem Realitystar, der selbst aus der Schusslinie heraus urteilt.

Was bleibt nach dem Auszug? Für Martin offenbar ein zweigeteiltes Bild. Auf der einen Seite steht eine echte, gewachsene Verbindung zu Eric, mit dem er noch immer in Kontakt stehe. "Ich liebe Menschen, mit denen man einfach auch tiefgründige Gespräche führen kann. Und das kann man mit dem auf jeden Fall", erklärte er. Worte, die er über Anouschka wohl nie sagen würde. Eine Versöhnung nach dem Homophobie-Skandal aus Folge 4? Fehlanzeige. "Und du bist eine hysterische T**te, die sich positionieren will", hatte die Schauspielerin dem Realitystar an den Kopf geworfen. Eine aufrichtige Entschuldigung sei nicht gekommen. Eine Brücke wurde damit nicht gebaut – und Martin scheint das bewusst so stehen zu lassen. Sein Fazit zur Staffel insgesamt lässt sich auf einen Nenner bringen: menschlich bereichernd, atmosphärisch belastend.

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Joyn Martin Angelo, "Promis unter Palmen"-Kandidat 2026

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Joyn Eric und Edith Stehfest, "Promis unter Palmen"-Kandidaten 2026

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Imago Beim KAMPF DER REALITYSTARS 6 Screening: Martin Angelo im Cinenova Kino Köln, 30.04.2025