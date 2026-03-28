Markenzeichen: Ozzy Osbourne plante vor Tod Haarschnitt

Nach dem Tod von Ozzy Osbourne (†76) kommen nun immer mehr Details über die letzten Wochen des Rockstars ans Licht. Der legendäre Black-Sabbath-Sänger hatte im Juli 2025 sein letztes Konzert in seiner Heimatstadt Birmingham gegeben. Nun enthüllte sein Sohn Jack Osbourne (40) im Podcast "Hate to Break It to Ya" von Jamie Kennedy (55) einen besonders bewegenden Moment, der zeigt, wie endgültig Ozzy mit seinem Leben als Rockstar abgeschlossen hatte. Der Musiker hatte offenbar geplant, seine berühmten langen Haare abzuschneiden – ein symbolischer Akt, zu dem es nie kommen sollte. Wenige Wochen später verstarb Ozzy im Alter von 76 Jahren, offiziell an Herzversagen, wobei seine Parkinson-Erkrankung als mitwirkender Faktor genannt wurde.

Jack schildert im Podcast die intime Szene, die sich wenige Wochen nach dem Abschiedskonzert abspielte: "Ich brachte ihn ins Bett und er putzte sich gerade die Zähne und schaute sich im Spiegel an und sagte: 'Ich glaube, ich schneide mir die Haare ab.' Und ich fragte: 'Warum?' Und er meinte: 'Ich bin im Ruhestand. Ich bin kein Rockstar mehr.'" Der Reality-TV-Star fügt hinzu: "Wenn ich daran denke, wird mir klar: Ja, er hatte abgeschlossen. Er war zufrieden mit seinem Werdegang." Jack verriet außerdem, dass Ozzy seine Haare in der Vergangenheit nur ein einziges Mal drastisch verändert hatte – etwa 1984, als er sich den Kopf rasierte, um seine Mutter zu ärgern. Quellen aus dem Umfeld der Familie betonten gegenüber dem Magazin Ok!, dass die geplante Veränderung nicht nur eine Frage des Aussehens gewesen wäre, sondern ein kraftvolles Zeichen für Ozzys innere Bereitschaft, die Person hinter der Rock-Ikone zu sein.

Bei den BRIT Awards 2026 nahm die Familie Osbourne stellvertretend für Ozzy einen Lifetime Achievement Award entgegen. Sharon (73) und Kelly (41) standen dabei auf der Bühne, um das musikalische Erbe des Verstorbenen zu ehren. Sharon betonte, dass er stets das Gefühl hatte, Worte würden nicht ausreichen, um sich für das Leben zu bedanken, das ihm gegeben wurde. Ozzy hatte im Juli 2025 sein Abschiedskonzert in Birmingham gespielt, obwohl Ärzte ihm zuvor gewarnt hatten, dass der Auftritt ihn das Leben kosten könnte. Die Bühne war für den Sänger jedoch ein unverzichtbarer Teil seiner Identität gewesen, weshalb er sich nicht davon abhalten ließ, ein letztes Mal vor Publikum zu stehen.

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IMAGO / Icon Sportswire Ozzy Osbourne, Musiker

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Getty Images Ozzy Osbourne and Jack Osbourne, 2011

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Getty Images Kelly Osbourne und Sharon Osbourne bei den Brit Awards 2026